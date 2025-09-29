Un al şaptelea copil infectat cu o bacterie ucigaşă luată din secţia de reanimare a spitalului de Pediatrie din Iaşi s-a stins la spitalul din Capitală unde fusese transferat. În timp ce părinţii îşi plâng copiii morţi, autorităţile din sănătate caută vinovaţii pentru această tragedie. Deocamdată, directorul Direcției de Sănătate Publică și managerul spitalului au fost demiși, citez, "fără nicio explicație și fără nicio discuție" de ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete a declarat că, în cazul în care verificările Corpului de Control arată că a fost vorba despre neglijență în serviciu, toate datele vor fi predate Parchetului General.

Se aşteaptă rezultatele Corpului de Control, vor fi făcute publice mâine aceste rezultate şi rămâne de văzut dacă vor fi înaintate şi către parchet pentru că cei responsabili să fie traşi la răspundere. Între timp la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, Conslilul Judeţean a propus un nou manager interimar, este vorba despre un medic chirurg, care este în acest spital, întâi pentru rezidenţiat din 2007 şi apoi a fost angajat în 2014 ca medic în unitatea sanitară.

Fostul manager rămâne director medical

De asemenea, fostul manager rămâne pe postul de director medical, căci postul era câştigat prin concurs. La DSP, va fi numit un nou director, nu se ştie deocamdată despre cine este vorba, se aşteaptă această decizie. Nici până în acest moment de când s-a aflat de situaţia de pe Terapie Intensivă, DPS nu a ieşit să comunice decât prin intermediul purtătorului de cuvânt. Conducerea acestei instituţii nu a ieşit însă public să ofere vreo explicaţie, nici măcar atunci când a sosit ministrul.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, surse spun că directoarea de la DSP nu a fost prezentă în timpul vizitei, ci ar fi trimis pe cineva în ziua respectivă. Rămâne de văzut dacă vor fi traşi la răspundere şi altfel cei care au fost demişi. Între timp s-a anunţat că primul copul infectat cu această bacterie e un copil de doar trei luni, care fusese transferat câteva zile mai târziu la spitalul din Capitală. A murit, deşi se negativase, privind infecţia respectivă, totuşi una din cauzele decesului este inclusiv faptul că a contactat o astfel de bacterie. Rămâne de văzut ce măsuri se vor lua pentru a combate astfel de situaţii, atât la Iaşi, cât şi la alte unităţi din ţară.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰