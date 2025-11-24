Mai sunt câteva zile până când intrăm oficial în Luna Cadourilor. Şi în acest context, vă reamintim să păstraţi bonul fiscal atunci când faceţi cumpărături! Pentru că fără el, nu aveţi nicio şansă să returnaţi un produs care poate că e defect sau pur şi simplu nu e ceea ce vă aşteptaţi să fie. Şi apropo de asta, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat duminică o lege care vine în ajutorul consumatorilor. Practic, comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vor fi amendați şi nu este vorba de sume derizorii.

Şi până acum exista o lege care sublinia acest fapt: comercianţii trebuie să înlocuiască produsele neconforme, deteriorate, cu defecte, în 30 de zile. Dar legea era practic incompletă pentru că nu prevedea si amenzi pentru cei ce refuzau acest lucru. Şi deşi nu au fost multe cazuri, de aici au pornit unele abuzuri. De ieri acest lucru nu mai e posibil. Nu fără urmări, cel puţin. Autorităţile au părimit şi pârghia care întăreşte legea. De acum pot amenda pe cei în culpă cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei.

Pentru că suntem cetăţeni europeni, avem drepturi la nivel european. După cum urmează: pentru produsele cumpărate online sau din afara spaţiilor comerciale, a magazinelor, lucrurile sunt extrem de simple. Aveţi dreptul să returnaţi produsele cumpărate în 14 zile calendaristice de la primirea acestora, fără a da nicio explicaţie!

De asemenea, comerciantul este obligat să ramburseze toate sumele plătite, inclusiv costurile de livrare inițiale, în termen de 14 zile de la data la care a fost informat de decizia dumneavoastră. Doar costurile de retur, în funcţie de contract sunt suportate de cumpărător. Excepţiile sunt produsele personalizate, perisabile sau cele de igienă personală.

Cum se schimbă regulile pentru magazinele fizice

Dacă vorbim de produsele cumpărate din magazinele fizice trebuie să fiţi ceva mai atenţi. Dreptul de retur nu e obligatoriu prin lege dacă produsul e conform! Sunt magazine care fac acest lucru, dar ţine strict de politica comercială.

Pentru produsele cu defecte, neconforme într-un fel sau altul, există două soluţii: Repararea sau înlocuirea în termen de maxim 15 zile sau, bineînțeles, rambursarea banilor, dacă acest lucru nu e posibil. O menţiune aici: dreptul legal de a returna un produs neconform se aplică pe toată durata perioadei de garanţie.

Cu ce trebuie să rămânem din această discuţie: Citim foarte bine politica de retur a magazinului. Păstrăm bonul fiscal şi ambalajul original şi în niciun caz nu încercăm să reparăm noi produsul. Pentru că in 100% dintre cazuri, pierdem astfel şi garanţia şi dreptul de returnare.

