Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un porc "scăpat" de la tarabă declanşează o umărire ca-n filme pe străzile din Vaslui

Scene demne de teatrul absurdului s-au petrecut în această dimineaţă pe străzile oraşului Vaslui. Un porc a scăpat de la vânzare, din zona pieţei Traian, şi a fost apoi alergat minute în şir pe stradă de mai mulţi comercianți.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 17:56

Câţiva trecători au surprins urmărirea animalului şi au scos imediat telefoanele. Scenele tragi-comice au stârnit un val de reacţii contradictorii, după ce au fost postate pe platformele de socializare. 

Unii s-au distrat copios şi au glumit pe seama cumpărătorilor spunând că "aleargă, la propriu, după ultimele cumpărături pentru Crăciun". Alţii au sesizat, în schimb că scenele capată şi o notă violentă. 

La un moment dat, bărbatul care urmăreşte porcul loveşte animalul peste picior, în speranţa că îl va prinde. Ceea ce s-a şi întâmplat, într-un final.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

porc urmarire vaslui craciun 2025 comercianti piata
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Frica medicilor s-a adeverit! S-a descoperit o tulpină mutantă de variolă: ”Este îngrijorător”
Frica medicilor s-a adeverit! S-a descoperit o tulpină mutantă de variolă: ”Este îngrijorător”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Evenimente » Momentul în care un porc "scăpat" de la tarabă declanşează o umărire ca-n filme pe străzile din Vaslui