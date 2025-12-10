Video Momentul în care un porc "scăpat" de la tarabă declanşează o umărire ca-n filme pe străzile din Vaslui
Scene demne de teatrul absurdului s-au petrecut în această dimineaţă pe străzile oraşului Vaslui. Un porc a scăpat de la vânzare, din zona pieţei Traian, şi a fost apoi alergat minute în şir pe stradă de mai mulţi comercianți.
Câţiva trecători au surprins urmărirea animalului şi au scos imediat telefoanele. Scenele tragi-comice au stârnit un val de reacţii contradictorii, după ce au fost postate pe platformele de socializare.
Unii s-au distrat copios şi au glumit pe seama cumpărătorilor spunând că "aleargă, la propriu, după ultimele cumpărături pentru Crăciun". Alţii au sesizat, în schimb că scenele capată şi o notă violentă.
La un moment dat, bărbatul care urmăreşte porcul loveşte animalul peste picior, în speranţa că îl va prinde. Ceea ce s-a şi întâmplat, într-un final.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰