Scene demne de teatrul absurdului s-au petrecut în această dimineaţă pe străzile oraşului Vaslui. Un porc a scăpat de la vânzare, din zona pieţei Traian, şi a fost apoi alergat minute în şir pe stradă de mai mulţi comercianți.

Câţiva trecători au surprins urmărirea animalului şi au scos imediat telefoanele. Scenele tragi-comice au stârnit un val de reacţii contradictorii, după ce au fost postate pe platformele de socializare.

Unii s-au distrat copios şi au glumit pe seama cumpărătorilor spunând că "aleargă, la propriu, după ultimele cumpărături pentru Crăciun". Alţii au sesizat, în schimb că scenele capată şi o notă violentă.

La un moment dat, bărbatul care urmăreşte porcul loveşte animalul peste picior, în speranţa că îl va prinde. Ceea ce s-a şi întâmplat, într-un final.

