Sondaj în Republica Moldova. Peste jumătate dintre moldoveni ar vota pentru unirea cu România

Un sondaj recent realizat de compania de cercetări sociologice Ates Research arată că, la un eventual referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România, opțiunea "Da" ar câștiga între 55% și 58%, datorită unei susțineri masive în rândul diasporei, relatează News.ro.

Potrivit cercetării, 44% dintre respondenții din Republica Moldova ar vota "Da", 39,2% ar vota "Nu", 9,4% nu ar participa, 6,7% nu s-au decis, iar 0,8% nu au răspuns. În diaspora moldoveană, 60,8% ar vota pentru unire, 24,3% împotrivă, 9,7% nu ar participa, 4% nu s-au decis și 1,1% nu au răspuns.

În Republica Moldova, 37% dintre respondenți consideră că unirea ar aduce mai multe avantaje, în timp ce 33% cred că ar aduce dezavantaje. În diaspora, proporția celor care văd un beneficiu al unirii urcă la 52,1%. Cele mai frecvent menționate avantaje sunt economice: salarii și pensii mai mari, acces liber la locuri de muncă, libera circulație și dezvoltarea economică. Cele mai invocate dezavantaje sunt pierderea suveranității și independenței, tensiuni interetnice și posibila rupere a relațiilor cu Rusia.

Sondajul relevă și o creștere a identității naționale românești: în Republica Moldova, aproape 15% se declară etnici români și aproape 65% etnici moldoveni, iar în diaspora proporția celor care se declară români este dublă, circa 32%. În privința limbii, 44,2% din respondenții din Republica Moldova spun că vorbesc româna și 40% limba moldovenească; în diaspora, 72% declară româna ca limbă principală.

Susținerea unirii este mai mare în rândul alegătorilor PAS (80%) și cetățenilor cu viziuni pro-europene (66%), dar scade semnificativ în rândul minorităților etnice (15%). În ceea ce privește momentul realizării unirii, cei care susțin ideea estimează că aceasta ar putea avea loc în următorii 2 - 4 ani.

Sondajul a fost realizat între 12 și 23 martie 2026, pe un eșantion de 1.078 de cetățeni ai Republicii Moldova, de 18+ ani, din 320 de localități urbane și rurale. Colectarea datelor s-a făcut telefonic (82%), față-în-față (16%) și online (2%), iar eroarea de eșantionare este ±3% (nivel de încredere 95%). Limba chestionarelor a fost română (85,8%) și rusă (14,2%), iar interviurile au fost realizate de 48 de operatori.

