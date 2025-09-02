Seară de coşmar într-o comună din judeţul Botoşani! O simplă ceartă în familie a degenerat într-un măcel. Un tânăr de 36 de ani și tatăl său în vârstă de 64 au fost atacați chiar de fratele bătrânului și de un apropiat al acestuia. Tânărul a fost lovit cu o coasă, iar tatăl său s-a prăbușit inconștient la pământ și s-a rănit grav la cap. Agresorii au fugit, dar au fost prinși rapid.

Comuna Leorda, județul Botoșani, puțin după ora 18.00. Patru bărbați, rude, se iau la ceartă în fața casei. În doar câteva clipe, spiritele se încing, iar conflictul explodează. Tânărul de 36 de ani este lovit cu o coasă, sub privirile tatălui său. Șocat, bătrânul de 64 de ani își pierde cunoștința, se prăbușește la pământ și se rănește grav la cap.

"Am găsit un bărbat de aproximativ 63 de ani, în stop cardiorespirator. Tot în acelaşi loc un bărbat de aproximativ 35 de ani, care prezenta multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, la nivelul capului şi toracelui posterior, în urma unei agresiuni", a declarat Danuţ Panaitescu, medic SMURD Botoşani.

"L-am legat pe bărbatul acela care este tăiat la mână cu ceva din trusa medicală. L-am văzut pe domnul aici jos, în curte, cu capul în jos, cu picioarele în sus şi am început să-i acord primul ajutor", spune un martor.

În tot acest timp, agresorii îşi abandonează victimele şi se fac nevăzuţi. Vecinii aud țipetele şi sună disperaţi la 112, iar apelul declanşează o mobilizare impresionantă de foreţe, care pornesc pe urmele celor doi indivizi.

"Au fost direcţionate, în cel mai scurt timp, mai multe forţe de ordine, inclusiv luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi Jandarmerie, care au prins şi imobilizat persoanele bănuite de comiterea faptei", a precizat Delia Neniscu, purtător cuvânt IPJ Botoşani.

După ce au fost prinşi şi încătuşaţi cei doi agresori de 53 și 27 de ani au fost duși la audieri. Poliția a deschis o anchetă, iar bărbaţii riscă acum pedepse grele. Cele două victime au ajuns la spital cu răni grave.

