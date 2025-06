"Când a operat-o, când i-au pus implantul, exact aşa mi-a spus doamna doctor. Ca Adelina să primească o inimă e o şansă la un miliard", a declarat mama Adelinei.

...iar şansa Adelinei a venit acum câteva zile, când familia lui Sebastian, un adolescent de 15 ani din Iași, aflat în moarte cerebrală, a ales să salveze alte vieţi.

"La câte probleme a avut, plus grupa de sânge rară. Eu mereu am crezut", a declarat Cornelia Dumitru, mama Adelinei.

Sebastian, tânărul omorât de un prieten cu un pumn, a salvat 5 vieţi după moarte

Aflată în stare avansată de insuficienţă cardiacă, Adelina trăia de câţiva ani doar datorită unei inimi artificiale. Chiar şi aşa, familia ei a sperat continuu la o minune... cu lacrimi în ochi, tatăl povesteşte cum a primit vestea că fiica lui va avea o inimă nouă.

"Da, pentru că ni s-a spus de la început că fiind copil şi la vârsta ei, având şi grupa de sânge mai rară, e foarte greu", a declarat Petrişor Dumitru, tatăl Adelinei.

"N-am cuvinte. Nu pot, nu-mi găsesc cuvintele", a declarat Cornelia Dumitru, mama Adelinei.

"S-a întâmplat o minune. Dumnezeu nu a luat un copil, a luat un înger. Donatorul cântând şi la biserică", a declarat Florentin Dumitru, fratele Adelinei.

Sebastian, adolescentul ucis într-o bătaie de un prieten cu doi ani mai mare, a devenit un înger şi pentru alţii. Rinichii săi au salvat doi oameni: un bărbat de 50 de ani, cu o boală genetică, şi pe Rebecca, o tânără de 18 ani, care suferea de o afecţiune extrem de rară.

"Am descoperit boala acum un an şi două luni. am început să vomit, am mers la spital pentru nişte analize, iar când au venit rezultatele, am venit direct la Iaşi", a declarat Adelina.

Pe rezultate scria sindrom hemolitic uremic, un diagnostic cumplit care venea cu speranţă de viaţă extrem de mică... şi pentru ea Sebastian a făcut o minune.

"Boala cu totul specială, extrem de distructivă pentru rinichi taie, pe un tratament cronic cu anticorpi monoclonali. Viaţa îi fusese salvată cu greu înainte. Chiar soarta a potrivit cumva acest transplant", a declarat medicul Adrian Covic.

"Ambii pacienţi au fost tranplantaţi în cursul zilei de vineri şi în prezent se recuperează în secţia de Transplant, evoluţia fiind favorabilă", spune medicul Ionuţ Nistor.

"Eram la Iaşi la Sfânta Maria şi făceam tratamentul pe care-l fac o dată la două luni, respectivul vaccin. Şi când aproape să se termine, am fost sunată de doamna doctor care mă are în evidenţă, doamna doctor Stârcea, că s-a găsit un donator. N-am avut o reacţie neapărat pentru că nu am realizat ce se întâmplă, dar pe parcurs am realizat şi am fost de acord. Mi-a fost oferită o a doua şansă la viaţă. Aş vrea să trec de Bac, mai apoi admiterea la facultate şi de acolo... cum o fi", a mai povestit Adelina.

Ficatul şi corneea au ajuns la alţi doi pacienţi. Cinci vieţi salvate sau schimbate în bine de un singur om, totuşi doar 18 astfel de operaţii au avut loc de la începutul anului. În februarie, peste 3.000 de români erau pe lista de aşteptare.

"Se observă lipsa sau chiar dispariţia donatorilor. Un cuvânt de mângiere, dacă se poate, şi în acelaşi timp mulţumire pentru părinţii greu încercaţi care au înţeles că copilul lor poate să salveze alte vieţi", a declarat Horațiu Suciu - Șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară Institutului Inimii din Târgu Mureș.

"Ştim că şi el ar fi vrut să ajute lumea şi să fie bine. El tot timpul a fost sigur pe el, a ştiut cum să gestioneze situaţiile, niciodată n-a vrut să facă probleme mamei sau nouă. Am făcut ce-am considerat că e bine, pentru că prin copii, prin persoanele care poartă organele şi vor primi organele fratelui meu va trăi şi el şi pe noi ne încălzeşte lucrul ăsta", a declarat sora donatorului.

În cazul morţii lui Sebastian, anchetatorii aşteaptă acum necropsia pentru a schimba încadrarea faptei - cel mai probabil - în omor.

