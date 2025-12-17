Crimă şocantă în Italia. Un barman a fost ucis de un individ din Republica Moldova chiar în faţa restaurantului în care lucra. Criminalul a a vrut astfel să se răzbune după ce în urmă cu câteva luni a fost evacuat din local pentru că făcea scandal. Arma crimei, un cuţit, a fost recuperată de carabinieri din coşul de gunoi.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum Artenie Pirău, un moldovean de 32 de ani, stă pe terasa Bellavista din Sarezzo. Fumează mai multe ţigări şi butonează telefonul în aşteptarea victimei, care a apărut imediat după ora închiderii. Andrei Zakabluk, un italian de origine ucraineană, în vârstă de 55 de ani, este atacat brusc şi se prăbuşeşte sub privirile martorilor.

"L-a aşteptat pe soţul meu mai mult de o oră, stând aşezat acolo. Pe lângă că l-a înjunghiat, pe la spate, a venit aici cu o canistră. Gaz, benzină, nu ştiu ce era acolo. A făcut o gaură şi a aruncat peste tot", a povestit Elena Alokhina, soția victimei.

Atacatorul a aruncat cuţitul în tomberonul de lângă terasă. Nu a mai apucat să incendieze localul pentru că s-a speriat de ţipetele soţiei victimei. Şi-a recuperat în grabă telefonul mobil uitat pe masă şi a fugit de la locul crimei.

"Ce vrei să demonstrezi dacă omori pe cineva? Apoi se duce şi se predă, sperând că legea va fi mai blândă. O persoană care s-a pregătit de mult pentru asta. Avea cuţitul cu el, canistra aceea cu benzină. Era gata, era pregătit. Un om care a venit aici pentru a ucide", a mai spus soţia victimei.

Motivul crimei nu este clar pentru investigatori. Dar se pare că moldoveanul ar fi vrut să se răzbune după ce, în urmă cu câteva luni, a fost dat afară din bar pentru că făcea scandal. Atunci, o ceartă între cupluri a degenerat şi s-a încheiat cu focuri de armă.

"Cu câteva luni în urmă, 5-6 luni, la ora de închidere, erau cinci contra unu. A venit cu prietenii săi, au început să ţipe. Soţul meu i-a cerut cu amabilitate să iasă pentru că localul se închidea. Au ieşit afară şi au continuat să vorbească. Apoi s-au auzit împuşcături. Şi ştiu că a fost reţinut de carabinieri", şi-a amintit Elena Alokhina.

Barmanul a fost dus la spital în stare critică cu două răni grave la picior. Una dintre tăieturi i-a secţionat artera femurală, iar rana i-a fost fatală. Atacatorul, care s-a dus de bunăvoie la poliţie după câteva ore de la atac, se află în arest şi va cercetat pentru omor calificat.

