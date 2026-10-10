Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux din bani publici

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că a luat act de raportul Corpului de Control pe care ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi. Ea precizează că a informat-o că în 2 august 2026 a depus la DGPMB și la Secția de Investigare a Criminalității Economice o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirii măsurilor care se impun de către organele competente.

"Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale. Vă fac cunoscut faptul ca, aşa cum am informat-o şi pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secţia 2 de Poliţie, respectiv Secţia de Investigare a Criminalităţii Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activităţi cu scopul cercetării şi stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente", a scris Elena Mateescu pe Facebook.

Şefa ANM mai spune că "la nivelul instituţiei s-a efectuat şi o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers".

"Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfăşurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Aşteptăm rezultatul anchetei şi soluţionarea aspectelor sesizate", menţionează Elena Mateescu.

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Lenjerie intimă, pijamale şi ghivece de mii de lei cumpărate din bani publici la ANM

Un control făcut de Ministerul Mediului la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) arată că unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat cifre care arată că anul trecut şi anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei.

Ea anunţă că va fi sesizat Parchetul ICCJ şi solicită demisia conducerii ANM, avertizând că în caz contrar, luni va fi convocată o şedinţă pentru a decide căile legale de urmat.