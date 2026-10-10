Lenjerie intimă, pijamale şi ghivece de mii de lei cumpărate din bani publici la ANM. Buzoianu: Bătaie de joc

Parfumuri, rochii, pijamale, poșete și produse cosmetice, toate pe lista cumpărăturilor făcute cu unul dintre cardurile asociate contului Administrației Naționale de Meteorologie. Un control al Ministerului Mediului a scos la iveală cheltuieli de sute de mii de lei pentru astfel de produse, printre achiziții fiind și un sutien de lux de peste 1.000 de lei. Ministrul Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

"Ce au în comun un sutien de lux cu preţul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălţăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din bugetul instituţiei. Nu, nu e o glumă.

E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine şi poşete", scrie Diana Buzoianu, sâmbătă, pe reţelele de socializare, ataşând imagini cu modele de bunuri care au fost achiziţionate de pe aceste carduri.

Ghivece şi aranjamente florale de mii de lei

Potrivit ministrului, în anul 2025 cu bani din contul ANM au fost cumpărate bluze corp, pantaloni, şosete, colanţi, lenjerie de corp, pijamale şi accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei; parfumuri în valoare totală de 119.750 lei; produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei; odorizante cameră în valoare de 38.687 lei; decoraţiuni şi accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei.

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Printre cumpărăturile făcute de ANM anul trecut se regăsesc si trei ceasuri inteligente (smart watch) şi accesorii în valoare totală de 11.545 lei, dar şi două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei).

De asemenea, au fost achiziţionate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei. Pentru 2026, câteva exemple din ce a descoperit corpul control: au fost achiziţionate articole vestimentare şi accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei. articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei; parfumuri în valoare totală de 12.619 lei; produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei; odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.

"Bătaie de joc pe banii publici"

În urma publicării raportului, ministra a anunțat că îl va trimite procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie.

"Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aş fi putut imagina niciodată că asemenea aberaţii şi o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control.

În aceste condiţii, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să îşi dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgenţă o şedinţă cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma", conchide ministrul Mediului.

Reacţia directoarei ANM

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, susține că instituția a sesizat Poliția încă din 12 august, după ce un audit intern, cu privire la unele probleme care necesitau verificări.

"Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale. Vă fac cunoscut faptul ca, așa cum am informat-o și pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secția 2 de Poliție, respectiv Secția de Investigare a Criminalității Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente.

Fac precizarea ca, la nivelul instituției s-a efectuat și o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers. Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfășurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate", a transmis Mateescu, pe Facebook.