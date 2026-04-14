După ani întregi de procese, unul dintre liderii de clan din Timișoara a fost evacuat din vila în care a locuit aproape două decenii. Imobilul, recuperat în instanță de Primărie, a fost preluat în forță, cu executori, jandarmi și muncitori înarmați cu răngi și baroase. Autoritățile spun că, după renovare, clădirea va fi transformată într-o grădiniță.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din instanţă. Uşa vilei somptuoase în care Momiţă Bona, şeful unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din Timişoara, a locuit mai bine de două decenii împreună cu familia, s-a deschis cu ranga şi barosul.

Executorii şi jandarmii au venit marți dimineaţă să evacueze clădirea istorică, după ce Primăria Timişoara a câştigat în instanţă un proces lung de ani de zile pentru recuperarea vilei. Foştii proprietari aflaseră că urmează să fie evacuaţi, aşa că au golit casa. N-au putut însă să ia chiar tot.

La primul etaj este un salon uriaş, cu parchet din lemn masiv, o baie şi mai multe dormitoare. Toţi pereţii au decoruri aurii, specifice caselor de romi din centrul timişoarei, iar deasupra fiecărei uşi este blazonul familiei.

Momiţă Bona a ajuns să locuiască în vila cu etaj din centru Timişoarei, după ce a cumpărat clădirea de la soţia lui Ionelaş Cârpaci, lider al unui alt clan din oraş. De-a lungul anilor a investit sume uriaşe în renovarea vilei. Ar fi montat chiar o uşă blindată.

"Toate candelabrele care sunt în casa asta sunt 100 şi ceva de mii de euro. Toate mobilierele astea costă jumătate de milion (n.r de euro)", spunea Momiţă Bona.

Fostul proprietar spunea că a investit în imobil aproape 1,5 milioane de euro, iar lucrările de renovare şi de reabilitare a structurii au fost făcute în 10-12 ani. Doar granitul de la parter ar fi fost 200 de mii de euro, iar uşile, luate între timp, 180 de mii de euro - comandate din Austria.

Vila istorică a fost vândută când Cârpaci a fost condamnat pentru ilegalităţi în domeniul imobiliarelor. Falsificase în Germania inclusiv actele de proprietate ale acestei clădiri.

Până în 1950, când a fost confiscată de regim, casa cu etaj a aprţinut unei familii din Arad.

"Moştenitorii acestei case, acestei clădiri există în Arad. Momiţă Bona a cumpărat casa cu contract de vânzare-cumpărare. E proprietare de vreo 15-20 de ani. În ăstia 20 de ani, nu s-a găsit nimeni să vină să-şi ia casa?!", a spus Marcel Căldărar, reprezentantul familiei.

"Este doar un exemplu pentru una din clădirile furate în anii '90. Au intrat atunci cu acte false în posesia acestei clădiri. A fost o retrocedare fictivă", a declarat Dominic Fritz, primarul Timişoarei.

Primăria Timişoara urmează să renoveze interiorul clădirii, să amenaje curtea de peste 1.000 de metri pătraţi şi să facă aici o grădiniţă.

Potrivit datelor oficiale, clanul Cârpaci deţine 144 de proprietăţi, în Timişoara, cele mai multe fiind situate în zona centrală a oraşului. Recent, anumite clădiri asociate acestui clan au început să fie scoase la vânzare prin platforme internaţionale, cum ar fi un palat listat prin Sotheby's, la începutul acestui an.

