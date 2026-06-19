Atenție la limita de viteză dacă aveți drum spre Poiana Brașov! Pe principala şosea de acces în stațiune a fost instalat un semafor cu radar. Noul sistem afişează culoarea roşie de fiecare dată când viteza vehiculelor depăşeşte limita legală. Semaforul cu radar e deja testat în Braşov şi îi face pe vitezomani să frâneze cât să-şi amintească de limita de viteză.

Semaforul anti vitezomani a fost instalat la mai puțin de trei kilometri de municipiul Braşov, pe drumul spre stațiunea Poiana Braşov. Zonă în care viteza maximă legală este de 50 de kilometri pe oră, iar dacă este depăşită, semaforul se va face roşu.

"Raza de detecție sau lungimea zonei de detecție este începând cu 200 metri, deci foarte departe față de zona semaforului, până aproape de 50 de metri de semafor, având suficient timp ca atunci când detectează o mașină care circulă peste viteza legală pe acest tronson să treacă prin fazele normale ale unui ciclu de semaforizare.", explică George Zaharia, reprezentant tehnic companie.

1, 2, 3, 4, 5, 6 secunde durează roșul de pedeapsă pentru șoferii vitezomani care circulă între Brașov și Poiana Brașov. Rostul sistemului este doar să tempereze viteza de trafic pe această șosea turistică intens circulată.

Articolul continuă după reclamă

"Din punctul meu de vedere e o modalitate de disciplinare a participanților la trafic. Reglementând viteza de circulație a autoturismelor în zona respectivă mă gândesc că nu mai ai nevoie nici de prezența echipajelor de poliție.", spune un şofer.

"Chiar sunt benefice, că atâtea lucruri s-au întâmplat. Și fluidizează traficul în același timp că o calcă unul mai tare, te-a oprit câteva secunde, ceilalți din față chiar se duc și se eliberează.", explică un alt şofer.

Şofer: E foarte util

Reporter: De ce?

Şofer: Că se circulă cum se circulă la noi

Reporter: Cum?

Şofer: Nebunește, să o luăm pe românește.

"Semafoarele cu radar au fost testate pe artere majore din municipiul Braşov, din primăvara anului trecut. Au temperat cu succes avântul şoferilor vitezomani. Zona aceea era o zonă, să spunem, utilizată de anumite persoane pentru a accelera și vorbim de o zonă cu intersecție, o zonă în care s-au amenajat stații de autobuz, ceea ce reprezenta un risc, tocmai de aceea am montat acel sistem. Toată lumea a înțeles că dacă vrei să ajungi mai repede la destinație, circulă în limitele vitezei legale pentru că altfel va trebui să stai la fiecare semafor.", precizează Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Costul unei instalații radar este cu puțin peste 2.000 de lei.