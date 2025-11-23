Antena Meniu Search
Tradiţiile şi valorile spirituale sunt păstrate cu sfinţenie într-o zonă din Bistriţa-Năsăud. În ţinutul pe care Bram Stoker l-a făcut celebru prin romanul său "Dracula", zeci de femei s-au adunat într-o şezătoare, unde, la gura sobei, au depănat amintiri şi au lucrat cu grijă la hainele pentru zilele reci ce vor urma.

Atmosfera a fost ca într-o poveste pe Valea Bârgăului. În timp ce lâna se torcea încet, poveştile curgeau firesc, iar zâmbetele celor prezenţi aminteau de vremurile în care şezătoarea lega comunităţi întregi. "Pe vremuri, lumea se întâlnea în serile lungi de toamnă târzie sau de iarnă timpurie, făceau prin rotaţie. Se întâlneau femeile satului şi chiar bărbaţii ca să depene o poveste", a declarat Elena Ciotmonda, gazda şezătorii.

Chiar şi tinerele au fost fermecate de atmosferă. În urmă cu decenii, poveştile de la gura sobei erau prilej de socializare. Tot acolo se torcea lâna, care asigura hainele groase pentru iarna grea ce avea să vină. Iar şezătorile, erau locurile în care băieţii îşi puteau alege viitoarele mirese. "Mai demult, când te însurai te duceai să vezi, e gospodină? Dacă nu, ia alta care-ţi ştie toarce, care-ţi ştie ţese", spune un bărbat. Pentru că suntem în Postul Crăciunului, întâlnirea s-a încheiat cu un colind, ce a umplut încăperea de emoţie şi căldură.

