Bucureștiul devine în acest weekend capitala artei digitale. Cel mai spectaculos eveniment de video mapping din lume, iMapp Bucharest Winners League, aduce în Piața Constituției artiști din diferite țări și proiecții care transformă fațada Palatului Parlamentului într-un ecran uriaş. Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să voteze proiecția preferată în cadrul competiției internaționale. Pe lângă acestea, vizitatorii vor avea parte și de alte activităţi și surprize.

Bucureștiul sărbătorește 566 de ani de la prima sa atestare documentară, iar în acest weekend, în Piața Constituției are loc ediția aniversară iMapp Bucharest – Winners League, cel mai spectaculos eveniment de video mapping din lume.

Momentul cel mai aşteptat al serii este, în mod evident, cel în care se va acorda premiul pentru cea mai bună proiecţie.

Artiști din toată lumea, proiecții unice pe Palatul Parlamentului

"Unicitatea video-mapping-ului meu constă în faptul că voi combina vizualul cu audio, iar împreună formează o combinație unică", a explicat Hans Bolz, concurent din Germania.

"Opera de artă pe care o prezentăm are o oarecare ironie, pune sub semnul întrebării atât publicul, cât și pe noi ca artiști, ce înseamnă arta, mai ales în zilele noastre, când avem și agenți artificiali", a declarat Luca Pulvirenti, artist din Italia.

Marele câștigător va fi ales de un juriu internaţional, dar şi de public.

"Nu cred că pot alege o singură lucrare din cele 7, pentru că fiecare are propriul stil", a precizat Gong Zhen, jurat.

Ne aşteaptă de un weekend spectaculos, cu o proiecție specială ce marchează finalul Festivalului Internațional George Enescu 2025, dar şi multe alte surprize.

George Enescu și Brâncuși, omagiați prin video mapping

"Unul este dedicat lui George Enescu, şi am ales 3 minute din Rapsodia 1, dirijată chiar de Cristian Măcelaru. Am făcut şi un material despre Brâncuşi şi este produs de Institutul Cultural Român", a spus Carmen Lidia Vidu, regizor şi participant iMapp.

"Îi aşteptăm pe vizitatori să se bucure de delicii gastronomice internaţionale şi de DJ Set-uri. Începând cu ora 20.00, Hamza, DJ recunoscut internaţional, va urca pe scenă şi împreună cu maestrul Gheorghe Zamfir vor crea un moment unic", a anunţat Cerasela Călin, consilier CREART.

Evenimentul este susținut de o infrastructură tehnică de ultimă generație, considerată a fi printre cele mai performante din lume. Mai mult de atât, pentru fiecare zonă a fațadei sunt folosite între 2 și 6 videoproiectoare, care proiectează imagini suprapuse.

Intrarea este liberă, iar vizitatorii sunt așteptați să se bucure de aceste două zile pline de surprize și spectacole impresionante.

