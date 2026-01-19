Schimbări importante în privinţa asigurărilor. De acum, nu doar victimele, ci şi rudele unui rănit pot cere despăgubiri morale, fie că e vorba de accidente rutiere sau la locul de muncă. Sumele ajung la sute de mii de euro.

Până acum, doar cine era afectat direct în urma unui accident putea solicita despăgubiri morale, iar rudele primeau daune doar în caz de deces. De anul acesta, legea recunoaşte că un accident poate afecta întreaga familie, indiferent de locul unde s-a produs: pe drum, la locul de muncă sau în alte situaţii. Potrivit Codului Civil, compania care a emis polița de asigurare, RCA sau CASCO, are obligaţia de a despăgubi rudele.

"Vorbim doar de daune morale și de gradul de dependență a victimei față de persoana care o ajută, fiind indiferent de calitate, soț, mamă, fiu. Atunci instanța stabilește o sumă bazată pe practica judiciară, care poate să fie de câteva mii de euro sau zeci de mii de euro sau poate chiar sute de mii euro, în funcție de gradul de afectare fizică a persoanei vătămate", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat.

Asigurări pentru rudele victimelor din accidente

Cele mai multe daune morale se acordă în urma accidentelor rutiere. În 2025, pe drumurile din România s-au înregistrat aproape 4.000 de accidente grave, în urma cărora peste 3.000 de oameni au rămas cu sechele. Şoferii cred că modificarea este bine venită.

"E foarte bine, e nemaipomenit, aşa ar fi trebuit să fie si până acum". "Cred că ajută enorm". "Dacă sunt vătămări grave vă daţi seama că o să ajute". "Sunt oameni care suferă, îi pot afecta emoţional, deci da, o văd ca pe ceva bun", spun şoferii.

Despăgubirile se acordă, însă, doar dacă victima avea, la momentul accidentului, o asigurare valabilă.

"Procedura este destul de simplă. Se avizează dosarul de daună, se depun documente la dosar si fiecare parte care are drept sa solicite despăgubirea poate solicita acest lucru. Poate asiguratorul face mai multe dosare de dauna pentru toate persoanele care au suferit prejudicii morale", a declarat Marius Constantinescu, broker asigurări.

În 2024, companiile de asigurări din România au plătit aproape 8 miliarde de lei despăgubiri RCA pentru accidente rutiere. Specialiştii cred că noile reglementări privind despăgubirea rudelor ar putea duce la scumpirea polițelor obligatorii.

