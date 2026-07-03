Un bărbat de 51 de ani din județul Buzău a fost arestat preventiv după ce și-ar fi înjunghiat vecina de 74 de ani pentru că a refuzat să întrețină relații sexuale cu el.

Și-a înjunghiat de 7 ori vecina de 74 de ani după ce aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale cu el - iStock

Un bărbat de 51 de ani din judeţul Buzău a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor. Procurorii au stabilit că bărbatul şi-a înjunghiat de 7 ori o vecină, în vârstă de 74 de ani, pentru că nu a vrut să întreţină raporturi sexuale cu el, potrivit News.ro

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău anunţă, vineri, că un bărbat de 51 de ani este cercetat pentru tentativă la infracţiunea de omor.

”La data de 01.07.2026, în jurul orelor 14.00, acesta s-a deplasat la domiciliul vecinei sale L.E. în vârstă de 74 ani, pensionară care locuia singură în localitatea Vâlcele, comuna Ulmeni, jud. Buzău şi a agresat-o fizic pe aceasta prin lovire/înţepare cu un cuţit, în zona gâtului şi a omoplaţilor, fiind identificate 7 plăgi tăiate-înţepate, întrucât persoana vătămată a refuzat să întreţină raporturi sexuale cu acesta”, au transmis procurorii.

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Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile.