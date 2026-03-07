Replica actorului Timothée Chalamet, care a aprins spiritele în lumea spectacolului

Actorul Timothée Chalamet, nominalizat la Oscar, a stârnit o întreagă controversă în lumea artelor performative după ce a afirmat că nu crede că publicul se mai interesează de balet și operă, considerând aceste domenii ca nefiind pe placul maselor, relatează BBC.

Potrivit BBC, comentariile au fost făcute într‑o discuție informală cu Matthew McConaughey la University of Texas, în februarie, într‑un eveniment organizat de Variety și CNN despre provocările cinematografiei contemporane.

"Nu aș vrea să lucrez în balet sau operă sau în chestii unde e ca și cum ai spune: "Hei, să păstrăm asta în viață, deși nimănui nu îi mai pasă", a afirmat actorul Timothée Chalamet.

"Tot respectul pentru toți oamenii din balet și operă", a mai adăugat actorul, însoțind afirmația de o glumă despre faptul că ar fi pierdut "14 cenți din audiență" făcând acest comentariu.

Deși a încercat să își atenuze declarația, spunând că a glumit, remarcile lui Chalamet au fost primite cu critici dure de artiști, companii de balet şi operă.

Opera Metropolitană din New York a răspuns public pe rețelele sociale, postând un videoclip din culisele unei reprezentații cu mesajul "This one’s for you, Timothée Chalamet", ca răspuns la comentariul său.

Balerini profesioniști au criticat afirmația drept îngustă și lipsită de respect pentru forme de artă ce au o tradiție veche și necesită un nivel ridicat de pregătire și disciplină. Unii au numit declarația "decepționantă" sau "tristă", subliniind importanța de a sprijini și uni comunitățile artistice, nu de a le minimaliza.

Critici și artiști au atras atenția că baletul și opera sunt trăitoare și relevante în continuare, atrăgând public și generând spectacole apreciate în întreaga lume.

