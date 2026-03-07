Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă formarea unei coaliții militare împotriva cartelurilor, destinată combaterii rețelelor de crimă organizată care operează în emisfera vestică.

Potrivit declarațiilor, nu mai puțin de 17 state s-au alăturat deja alianței internaționale, care ar urma să coordoneze operațiuni comune pentru "eradicarea cartelurilor", scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut în contextul intensificării presiunilor asupra grupărilor implicate în trafic de droguri, arme și persoane, activități care afectează securitatea mai multor țări din America de Nord, America Centrală și America de Sud.

"Am distrus aproape complet traficul de droguri pe apă. Traficul de droguri pe apă a scăzut cu 96%. Cu privire la celelalte patru procente...cred că trebuie să fie cei mai curajoşi oameni din lume. Sau poate că nu se uită la TV", a declarat Donald Trump.

Preşedintele american le-a transmis un mesaj de avertisment liderilor din America de Sud privind pericolul pe care îi reprezintă cartelurile.

"Unii dintre voi sunteţi în pericol. Lucrăm cu voi să facem ce trebuie făcut. Putem folosi rachete dacă vreţi să folosim rachete. Sunt foarte precise - lovesc chiar în sufragerie. Aşa se încheie pentru traficanţii din carteluri. Unele carteluri au ajuns să aibă arme foarte sofisticate. Mai puternice decât ale armatelor unor ţări. Nu putem permite aşa ceva", a spus Trump.

Liderul american a subliniat că această coaliție militară împotriva cartelurilor reprezintă un pas decisiv pentru stabilitatea regională și pentru reducerea influenței rețelelor criminale.

