Video Afacere de familie cu droguri în Brăila: Narcoticele, aduse prin firmă de curierat din Germania

Trei membri ai aceleiași familii, două femei și un adolescent au fost reținuți de DIICOT într-un dosar naţional şi internaţional de trafic droguri de mare risc. 

de Adrian Obreja

la 07.05.2026 , 08:48
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anchetatorii spun că cele două femei de 45 şi 47 de ani ar fi făcut rost de aproape 10 kilograme de droguri de tip cristal din Germania care urmau să fie vândute în Brăila. 

Ulterior, femeia de 47 de ani, împreună cu adolescentul de 17 ani, ar fi adus substanțele interzise în țară, prin intermediul unei firme de curierat.

Minor, prins în flagrant

Articolul continuă după reclamă

Pentru a se asigura că acestea ajung la destinație, ar fi însoțit transportul. Ieri, un alt membru al familiei, un tânăr de 15 ani, a fost prins în flagrant în timp ce ar fi ridicat două trolere în care se aflau droguri de mare risc.

Procurorii susțin că, în ultimul an, cele două femei ar fi vândut drogul cristal, parte din cantități fiind confiscate în timpul percheziţiilor. Trei dintre cei patru membri ai familie au fost reținuți, iar DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like

Jurnalismul este un mod de viață! Simplu! Am hotărât că vreau sa fiu jurnalist în perioada liceului. Și asta am făcut, mi-am urmat visul.

diicot trafic de droguri
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un pui de hipopotam a rămas orfan, dar a fost adoptat de oameni și nu se dezlipește de ei: „Cineva este foarte ud mereu, lângă el”
Un pui de hipopotam a rămas orfan, dar a fost adoptat de oameni și nu se dezlipește de ei: „Cineva este foarte ud mereu, lângă el”
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Lucraţi şi în weekenduri?
Observator » Evenimente » Afacere de familie cu droguri în Brăila: Narcoticele, aduse prin firmă de curierat din Germania
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.