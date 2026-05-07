Video Afacere de familie cu droguri în Brăila: Narcoticele, aduse prin firmă de curierat din Germania
Trei membri ai aceleiași familii, două femei și un adolescent au fost reținuți de DIICOT într-un dosar naţional şi internaţional de trafic droguri de mare risc.
Anchetatorii spun că cele două femei de 45 şi 47 de ani ar fi făcut rost de aproape 10 kilograme de droguri de tip cristal din Germania care urmau să fie vândute în Brăila.
Ulterior, femeia de 47 de ani, împreună cu adolescentul de 17 ani, ar fi adus substanțele interzise în țară, prin intermediul unei firme de curierat.
Minor, prins în flagrant
Pentru a se asigura că acestea ajung la destinație, ar fi însoțit transportul. Ieri, un alt membru al familiei, un tânăr de 15 ani, a fost prins în flagrant în timp ce ar fi ridicat două trolere în care se aflau droguri de mare risc.
Procurorii susțin că, în ultimul an, cele două femei ar fi vândut drogul cristal, parte din cantități fiind confiscate în timpul percheziţiilor. Trei dintre cei patru membri ai familie au fost reținuți, iar DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.
