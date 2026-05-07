Criza politică declanşată după demiterea Guvernului ne ţine captivi între austeritate şi majoritate parlamentară. Idee care pare că nu se va forma prea curând. În ton cu criza, euro a ajuns la un nou maxim istoric, iar preţul motorinei a crescut şi el. Între timp, PSD şi PNL aşteaptă fiecare ca celălalt să facă primul pas spre o soluţie. Aseară, la fix o zi de la căderea guvernului, Ilie Bolojan a fost invitatul Alessandrei Stoicescu la Observator 19. A vorbit despre ce va face PNL în actuala situaţie şi a răspuns întrebărilor care ne macină pe fiecare în parte. Premierul interimar a avut şi un mesaj pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Blocajul politic se resimte tot mai mult în buzunarele românilor după căderea guvernului. Premierul Ilie Bolojan, devenit acum interimar, dă vina pe PSD pentru agravarea crizelor deja existente.

"Deci avem niște crize, avem deficitele mari. Nu eu m-am împrumutat, nu eu am generat aceste deficite, ci sigur, guvernele care au fost, PNL, PSD, nu fugim de asta, da? Am avertizat de două ori Partidul Social Democrat că ceea ce face generarea unei moțiuni de cenzură este un act iresponsabil din punct de vedere politic în contextul în care avem aceste crize", a afirmat Ilie Bolojan.

Blocajul politic începe să se simtă în buzunarele românilor

Ieri, euro a ajuns la un nou maxim istoric: 5 lei şi 26 de bani. Şi preţul motorinei a crescut. De la 8 lei şi 88 de bani pe 20 aprilie, a ajuns să coste peste 9 lei şi 80 de bani litrul la o zi după ce România a rămas fără guvern cu puteri depline. Iar criza politică ar putea să mai dureze.

Surse Observator spun că liderii PSD încă mai speră ca liberalii să îl trădeze pe Ilie Bolojan şi să revină apoi la masa negocierilor pentru a reface coalitia pro-europeană. În acest caz, social-democratii l-ar accepta ca şef al Guvernului pe Cătălin Predoiu sau pe Alexandru Nazare, până la rocada din 2027. În acelaşi timp, surse politice spun că social-democraţii se aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să rezolve întreaga ecuaţie a crizei politice. PSD ar vrea ca preşedintele să pună presiune în negocierile informale de la Palatul Cotroceni, astfel încat liberalii şi cei din USR să renunţe la susţinerea lui Ilie Bolojan.

"Prima opţiune pe care o avem este ca Partidul Naţional Liberal, pe restul de un an de zile, să facă o astfel de propunere şi să mergem mai departe. Dacă va fi o invitaţie către PSD să dea prim-ministrul nu fugim de această responsabilitate şi numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu", a afirmat Claudiu Manda, secretar general PSD.

Bolojan cere PSD să formeze noul Guvern

Ilie Bolojan aşteaptă însă ca PSD vină cu soluţii.

"AUR și PSD au dovedit că dacă au avut o majoritate să demoleze un guvern, înseamnă că au o majoritate să poată forma un guvern. Există un partid care are o densitate mare de oameni, boala asta se numeşte pesedism - de a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, pentru a extrage rente. De asta a picat guvernul Bolojan? În mod cert", a declarat Ilie Bolojan.

La o zi după anunţul intrării în opoziţie a PNL, liderul PNL face un pas în spate şi spune că nu exclude revenirea la guvernare, însă pune condiţii.

"Partidul Naţional Liberal va rămâne în opoziţie", a declarat Ciprian Ciucu, primarul PNL al Capitalei.

"Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate (...) Întotdeauna un partid dorește să fie în guvernare ca să poată să facă ceva. Dar nu în orice condiție, așa cum v-am spus. În aceasta situatie nu mai există o bază de încredere. între PNL și PSD ca să mai pot să faci o coaliție. Niciun partid nu crapă dacă este în opoziţie, dar dacă va fi să fie această situație" a spus, Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

În timpul guvernării Bolojan s-au luat unele dintre cele mai drastice măsuri economice din ultimii ani. Creşterea TVA la 24%, majorarea impozitelor pe proprietate chiar şi cu 150% sau reducerea indemnizaţiilor pentru mame.

După 10 luni, România are o rată anuală a inflaţiei de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene şi cu o scădere drastică a puterii de cumpărare. Vestea bună, însă: deficitul bugetar a scăzut de la 2,28% din PIB în primele trei luni ale anului 2025, la puţin peste 1% în aceeaşi perioadă din 2026.

"Am majorat impozitele pe proprietate, aveam un jalon pe care guvernele României și l-au asumat de patru ani de zile, n-au făcut nimic. Creștere de TVA era o măsură inevitabilă, pentru că toate discuțiile care le-am avut cu specialiștii legate de consolidarea veniturilor bugetare s-au bazat și pe creșterea de TVA. Mi-am asumat ca premier această răspundere, pentru că zona de decizii economice este în competența guvernului și v-am spus în această perioadă, n-am făcut ceea ce dă bine. Am făcut cea ce trebuie pentru această țară", a afirmat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Tensiuni în PNL după ieşirea de la guvernare

Liderul PNL le-a răspuns şi colegilor din partid care îşi doresc continuarea unei coaliţii cu PSD. Printre aceştia se numără prim-vicepreşedinţii Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc şi Adrian Veștea, dar şi lIderii PNL din Ilfov şi Botoşani.

"Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii", a subliniat premierul interimar al României.

Deocamdată preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii neoficiale cu liderii partidelor, pentru rezolvarea crizei. Ieri, la Cotroceni a fost invitat preşedintele USR. Surse Observator spun că şeful statului nu a spus nimic pe durata întâlnirii, ci doar a ascultat poziţia exprimată de liderul de partid. În următoarele zilei vor fi chemaţi şi ceilalţi actori politici importanţi în această criză.

Marius Gîrlaşiu

