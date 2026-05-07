Au fost evacuaţi mai mulţi pasageri de pe vasul cu hantavirus. OMS: Nu e următorul Covid, dar e o boală gravă

Mai mulți pasageri afectați de focarul de hantavirus au fost deja evacuați de pe nava de croazieră și transferați pentru tratament în spitale din Europa. Deși autoritățile locale s-au opus inițial, Spania a autorizat în cele din urmă debarcarea pacienților în Insulele Canare pentru îngrijiri medicale de urgență. OMS ne linişteşte: orice asemănare cu pandemia de COVID-19 nu e valabilă.

Trei noi pacienţi - un britanic şi doi germani - au fost evacuaţi de pe navă ieri şi vor fi transferaţi la spitalele din Europa. Avionul în care aceştia se aflau a ajuns în Olanda. Un total de opt persoane sunt suspectate că au contractat virusul.

Pentru a tempera îngrijorările apărute în spațiul public, o expertă din cadrul agenției de sănătate a ONU a oferit asigurări că actualul focar de hantavirus nu trebuie privit ca o altă viitoare pandemie. "Acesta nu este următorul Covid. Dar este o boală infecțioasă gravă. Știți, este o boală infecțioasă care, dacă oamenii se infectează, iar infecțiile sunt rare, poate fi fatală, pot muri. Majoritatea oamenilor nu vor fi niciodată expuși la acest virus", a declarat Maria Van Kerkhove, epidemiolog OMS.

Turiştii stau închişi în cabinele lor, captivi la bordul unei nave ancorate în Atlantic, şi luptă cu un virus mortal. Un pasager a postat pe reţelele se socializare un clip dramatic. "Aceasta trebuia să fie ultima zi a unei călătorii de 35 de zile în Oceanul Atlantic, dar este clar că nu se va termina", este mărturia unui pasager.

Spania a anunţat că permite debarcarea turiştilor în Insulele Canare, dar autorităţile locale au refuzat să îi primească. "Nu înțelegem clar starea pasagerilor, contagiunea sau tulpina în sine", a explicat Fernando Clavijo, președintele Insulelor Canare.

Nava, ar urma să acosteze în Tenerife, în următoarele de trei zile. Odată ajunşi, dacă sunt încă sănătoşi, toţi cetăţenii non-spanioli vor fi repatriaţi în ţările lor. Durata carantinei va depinde de momentul în care ar putea avea contact cu virusul.

Localnicii din Tenerife sunt însă îngrijoraţi în ciuda asigurărilor date de specialişti. "Cred că suntem un mic arhipelag în care formăm o comunitate. dar cred că acest lucru este exagerat. Nu cred că ar trebui să trecem din nou prin același lucru (n.r. o pandemie)".

Între-timp, autorităţile sanitare de zeci de ţări încearcă să îi identifice pe toţi cei care au călătorit cu avionul sau au luat contact cu persoane care au fost pe vasul de croazieră. Elveţia a confirmat deja un caz.

Hantavirusul se transmite de la rozătoare la om prin muşcături sau contactul cu fecalele ori urina. Febra, durerea de cap, oboseala, greaţa sunt simptomele infecţiei care poate fi fatală.

