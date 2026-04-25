Grija pentru cei mici a prins rădăcini într-o comună din Suceava. Ca să se asigure că şcolarii mănâncă ce-i mai sănătos, primăria a decis să îşi cultive singură cartofii. Proiectul, susținut de întreaga comunitate, ar putea deveni un model pentru multe alte localități din țară.

Pe câmp, munca începe dis-de-dimineață. Printre utilaje și rândurile proaspăt plantate, cartofii care vor ajunge pe mesele copiilor sunt cultivați de localnici, dar şi de cei cu funcţii. "Şi atunci am zis să avem în vedere faptul că sunt terenuri pe care cetăţenii le pun la dispoziţie, parorhia ne-a pus la dispoziţie o suprafaţă consistentă. Având în vedere că avem şi utilaje. Eu zic că este un lucru bun", a declarat Valentin Luţa, primar Horodnic de Sus.

Iar avantajele propriei producţii nu sunt mici. Producţia totală estimată pentru anul acesta se ridică la aproape 100 de tone, iar costurile pentru cultivarea cartofilor s-ar ridica la aproape 5.000 de euro în total. Dacă ar fi cumpărat întreaga cantitate, autorităţile spun că ar fi scos din bugetul primăriei aproape 40.000 de euro.

"Mai mult decât costurile mai mici este faptul că noi controlăm ceea ce administrăm ca şi îngrăşăminte şi ca şi ierbicide şi aşa mai departe. Aproximativ la un 5.000 de lei se ridică costurile per hectar", a declarat Valentin Luţa, primar Horodnic de Sus.

Articolul continuă după reclamă

De cinci ani, aproape 680 de copii din comună beneficiază de programul "O masă caldă". Iar meniul se schimbă în fiecare săptămână. "Avem paste cu sos roşu, joi avem piure cu nuggets şi vineri avem ciorbica de cartofi cu legume. Se foloseşte foarte mult cartoful", spune Anuţa Vlădeanu, bucătar.

"Copiii sunt încântaţi şi vin acasă chiar...ne scuteşte şi pe noi părinţii de o masă, că ei vin sătui. Adică foarte rar când poate ceva nu le place sau aşa. Dar per total, e o idee foarte bună", spune o mamă.

Iniţiativa Primăriei Horodnic de Sus este unică în ţară, susțin autoritățile locale. Edilul a lansat şi o provocare: vrea ca şi alte primării să preia iniţiativa şi să facă acelaşi lucru pentru copiii din comuna lor.

Angela Bertea

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰