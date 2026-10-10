"Socialistele orașului" au ieșit azi la plimbare. Mașinile Miliției, limuzinele familiei Ceaușescu și automobilele care au circulat pe străzile României comuniste au atras toate privirile. Cei mari au retrăit amintiri, iar copiii au descoperit fascinați cum arătau mașinile de acum zeci de ani.

Socialistele orașului i-au cucerit pe copii. Cei mici au explorat fiecare detaliu și au testat chiar și confortul de altădată.

"Nu arată deloc ca cele din ziua de azi", spun copiii.

De la Dacii și ARO-uri, la Trabanturi și limuzine, expoziția a adus laolaltă modele care au marcat viața românilor în perioada comunistă. Iar pasiunea pentru ele nu ține cont de vârstă. Cel mai tânăr colecționar prezent are doar 20 de ani și a venit cu o mașină care încă întoarce toate privirile: Dacia de Miliție.

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"Mașina de față face parte din familie. Am crescut odată cu ea. Este echipată cu tot ce a fost la vremea aceea, stații, girofaruri, goarnă, tot ce a fost la vremea aceea", spune colecționarul Alexandru Balmez.

Printre vedetele expoziției s-au numărat și una dintre limuzinele care au aparținut familiei Ceaușescu, dar și un ARO cu volan pe dreapta, o raritate chiar și printre pasionații de mașini istorice.

Bărbat: Fac parte din persoanele nostalgice.

Reporter: Pe care le știați din copilărie?

Bărbat: Pe toate pe care le vedeți aici!

"Mașina aceasta are un secret sub capotă. Motorul ei a fost construit după cel al camioanelor Steagul Roșu și are o poreclă pe măsură - Jumătate de Carpați. Vorbim despre un ARO fabricat în 1964, cu 77 de cai putere care prinde până la 90 de kilometri pe oră. Astăzi este cea mai veche mașină expusă aici", explică reporterul Observator Ana Grigore.

Vizitatorii au putut vedea și o caravană cinematografică din perioada comunistă.

"Este probabil singurul exemplar care a rămas funcțional dintre cele aproximativ 130 de vehicule GAZ 63. Are un consum foarte mare, de 50 de litri la sută de kilometri", spune colecționarul Cătălin Copăescu.

"Sunt foarte multe exponate care au fost cumpărate de oamenii care au trăit în acea perioadă sau câștigate la extragerile Loto Pronosport", spune Șerban Cornaciu, organizator.

În România, pasiunea pentru mașinile de epocă se păstrează vie: avem aproximativ 12.000 de vehicule atestate istoric.