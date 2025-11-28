Şofer beat şi drogat, accident de groază pe o şosea din Tecuci. Trei persoane au ajuns la spital

Trei oameni au ajuns la urgenţă după ce un şofer beat şi drogat a provocat un accident grav aseară pe o şosea din Tecuci. Bărbatul a pierdut controlul volanului şi a intrat frontal într-un alt autoturism.

Un accident grav a avut loc în această dimineață în nordul județului Galați, la ieșirea din Tecuci spre Munteni, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal, unul dintre ele răsturnându-se pe carosabil.

Impactul violent a avut loc pe fondul ploii abundente și al carosabilului ud. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de la ISU Galați, inclusiv descarcerarea, echipaje medicale SMURD Galați, ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați și polițiști de la Poliția Rutieră Galați.

Trei victime, transportate la spital

În urma accidentului, trei persoane au ajuns la spital. Din fericire, potrivit surselor medicale, rănile nu le pun viața în pericol.

Primele verificări arată că șoferul care ar fi provocat tragedia a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit din plin mașina care circula regulamentar. Acesta avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat și a fost testat pozitiv la cannabis.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

