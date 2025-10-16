Accident oribil într-o localitate din Constanţa. Un şofer de basculantă a murit electrocutat, după ce vehiculul în care era a lovit o linie electrică de înaltă tensiune. Basculanta a luat foc în urma incidentului iar flăcările au fost văzute de martori, care au alertat autorităţile. Din păcate, şoferul în vârstă de 57 de ani nu a mai putut fi salvat.

Şoferul unei autobasculante a murit electrocutat, joi, la ieşirea din localitatea constănţeană Satu Nou, după ce autovehiculul a atins un cablu de înaltă tensiune, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Conform sursei citate, "o autobasculantă a lovit firele de electricitate, iar o persoană este în stare de inconştienţă", la faţa locului fiind mobilizate două echipaje de stingere, elicopterul şi o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa.

Reprezentanţii SAJ au anunţat că şoferul autobasculantei a fost electrocutat şi a fost găsit în stop cardiorespirator.

Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a fost declarat decedat de medicul de pe elicopterul SMURD.

