Sfârşit tragic pentru un bărbat de 57 de ani din Constanţa. A murit electrocutat, după ce bena camionului a atins un fir de înaltă tensiune pe care l-a rupt. Şoferul nu a ştiut ce s-a întâmplat şi a coborât din maşină să se spele pe mâini. Contactul cu vehiculul l-a ucis pe loc. Specialiştii spun că orice greşeală într-o astfel de situaţie poate fi fatală.

Bărbatul de 57 de ani descărca camionul în balastiera din localitatea Satu Nou, în apropiere de Medgidia. A ridicat bena camionului şi apoi a coborât să se spele pe mâini. Remorca a atins un fir de electricitate pe care l-a rupt şi care a rămas pe platformă. Curentul electric aprinde o roată a basculantei. Şoferul panicat pune mâna pe camion, iar şocul electric îl omoară pe loc.

În timpul manevrei mortale s-a produs un arc electric uriaş, de 20.000 de volţi, practic de 87 de ori mai mult decât are o priză. Bărbatul nu a avut nicio şansă să scape.

"A fost găsit un pacient în stop cardio-respirator. S-a efectuat protocolul de resuscitare, dar din păcate, fără rezultat", a declarat Claudia Tatarici, medic SAJ.

"Aceasta este o zonă unde sunt depozitate materiale de construcţie pentru lucrările de asfaltare din comună. Terenul este mai generos, iar vedeţi acolo, colegul bărbatului urma să îi facă loc cu o volă. Şoferul nu a mai avut răbdare şi a descărcat chiar sub firele de înaltă tensiune. Şi asta pentru că, spun oamenii din zonă, şoferii sunt plătiţi la numărul de curse", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

Bărbatul era din Tulcea şi lucra la o firmă care subînchiriase lucrarea de la compania cu care primăria avea contract.

"Constructorul a hotărât să depoziteze agregate şi piatră pentru lucrările de terasament a străzilro în zona respectivă. Constructorul ştia că sunt linii de înaltă tensiune în zonă? Bănuiesc că ştoa că a avut container acolo un an pentru organizare şantier", a declarat George Ionașcu, primar Mircea Vodă.

Primele secunde după un asemenea incident sunt critice. Specialiştii spun că instructajul şoferilor este esenţial.

"Trebuie să fii speriat ca de bombe, să stai in locul în care eşti pentru că acolo este clar că nu ţi s-a întâmplat nimic, să suni la 112, să anunţi pe cei din jur, sau să îi claxonezi. să anunţi. Nu vă apropiaţi că suntem în pericol. Ar fi trebuit să ştie, Dacă cobori din maşină atunci când ai mâna pe maşină şi piciorul jos, există pericol de electrocutare", a spus Titi Aur, expert conducere defensivă.

Firma la care lucra bărbatul nu avrut să comenteze incidentul.

Atât poliţia cât şi inspectoratul teritorial de muncă au deschis o anchetă.

