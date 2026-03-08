Un tânăr de 20 de ani, beat şi cu permisul suspendat, a nenorocit o întreagă familie, aseară, pe o șosea din Pitești. Urmărit de poliţie după ce nu a oprit la un filtru rutier, individul a zdrobit o altă maşină. Şoferul a murit. Alţi trei oameni - printre care şi un copil - au ajuns la spital. Deşi legile sunt mai aspre, nimic nu pare să oprească fenomenul şoferilor băuţi sau drogaţi, care transformă maşinile în arme. Aproape 30.000 au fost prinşi de poliţişti numai anul trecut. La un calcul simplu, asta înseamnă 80 de astfel de şoferi periculoşi zilnic. Şoferul reţinut a avut permisul suspendat de trei ori în 3 ani. Ultima dată - după ce a fost prins conducând cu aproape 120 de km pe oră în oraş

La volanul unei maşini puternice, tânărul de 20 de ani, beat şi cu permisul suspendat, a semănat moarte.

Urmărirea a fost surprinsă de camera de bord a unei mașini. În imagini se vede cum tânărul trece cu viteză pe lângă aceasta, în încercarea de a scăpa de poliție. Oamenii legii, însă, sunt pe urmele lui.

"Un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu a oprit la semnalul polițiștilor și a fugit, ulterior intrând în coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa din sens opus", a transmis Marius Rizea, purtător de cuvânt IPJ Argeş.

Trei răniţi, printre care un copil

În maşina lovită se afla o întreagă familie. Şoferul de 68 de ani, soţia, fiica şi nepoţelul de şase ani. Pentru bărbatul de la volan nu s-a mai putut face nimic.

"Băiatul cu BMW a fost urmărit de poliție, beat, drogat, nu știu cum e, eu zic ce zice lumea, și a intrat pe constrasens și s-a întâmplat ce s-a întâmplat", a povestit un martor.

Cei trei pasageri au ajuns la spital. Femeile rănite în accident au multiple traumatisme, în timp ce copilul este în stare bună, dar sub observația medicilor.

"Au ajuns pompierii primii, cu jandarmii, poliția ulterior și, din păcate, salvarea foarte greu, ultimii. Era urmărit de poliție. Se pare că a scăpat și ăștia n-au mai scăpat", a adăugat o altă persoană.

Şoferul a încercat să fugă de la locul accidentului

După accident, tânărul a vrut să fugă de la locul faptei. Însă a fost prins de doi polițiști aflați în timpul liber.

"Era duba de jandarmerie care a dirijat și am înțeles că l-a băgat pe șoferul de la BMW în duba jandarmeriei", a povestit alt martor la tragedie.

La testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de peste 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, bărbatul avea și permisul de conducere suspendat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. În urmă cu 3 ani, legea Anastasia a înăsprit pedepsele pentru şoferii care conduc băuţi, drogaţi sau fără permis. Şi a eliminat posibilitatea suspendării executării pedepsei cu închisoarea dacă provoacă accidente mortale. Anastasia a murit la 4 ani, în faţa casei, ucisă de o şoferiţă fără carnet de conducere.

