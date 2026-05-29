Şofer de camion, mort în Vaslui după ce un pneu a explodat şi a intrat pe contrasens, într-un alt TIR

Tragedie, ieri, în Vaslui! Un şofer a murit, după ce un pneu de la camionul pe care îl conducea a explodat. A pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, acolo unde a izbit frontal un vehicul care circula regulamentar.

Accidentul s-a petrecut la ieşirea din municipiul Vaslui şi a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se observă cum şoferul camionului pierde controlul volanului şi intră pe contrasens, acolo unde loveşte frontal un TIR.

"Colegului meu i-a bubuit cauciucul aici. Când i-a bubuit cauciucul, a intrat peste mine. Am tras un pic în dreapta şi m-am oprit acolo", spune şoferul implicat în accident.

Impactul a fost atât de puternic, încât cabina camionului a fost distrusă, iar şoferul a rămas încarcerat.

Articolul continuă după reclamă

"Au fost găsite două victime. Prima victimă era în stare gravă, inconştientă şi încarcerată. A doua victimă a fost conştientă, cu multiple contuzii, dar a refuzat transportul la spital", spune Daniel Ungureanu, medic SAJ Vaslui.

"După ce s-a extras victima din cabina camionului, a fost nevoie de manevre de resuscitare. Persoana de sex masculin a fost resuscitată şi transportată la Spitalul Judeţean Vaslui", spune Viorel Bejan, ISU Vaslui.

Din păcate, bărbatul a intrat, din nou, în stop cardio-respirator la spital şi nu a mai putut fi resuscitat.

Lili Trifu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰