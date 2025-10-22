Antena Meniu Search
Șofer fără permis, prins la volan cu o alcoolemie record, în Brăila: 4,05 g/l alcool în sânge

Caz şocant pe o stradă din Brăila. Un bărbat de 45 ani fără permis de conducere, a fost prins de poliţie cu o alcoolemie uluitoare.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 08:22

Etilotestul a indicat 2.04 mg/l alcool pur în aerul expirat aşa că agenţii l-au condus de urgenţă la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Acolo au avut parte de altă surpriză, cel puţin la fel de neplăcută: 4,05 g/l alcool pur în sânge.

"Şoferul de ocazie" a fost reţinut de oamenii legii, însă judecătorii care au au decis că nu reprezintă un pericol astfel că l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

