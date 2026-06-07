Un şofer bănuit că a lovit mortal un pieton şi apoi a fugit de la locul accidentului, fără să anunţe autorităţile, a fost identificat după o operaţiune de amploare care a durat opt ore. Poliţiştii din Suceava au verificat sute de maşini şi au analizat ore întregi de imagini surprinse de camerele de supraveghere până au dat de urma suspectului. Bărbatul a fost găsit acasă, iar oamenii legii au stabilit că acesta consumase alcool, potrivit News.ro.

Şofer prins după 8 ore de căutări, după ce ar fi ucis un pieton şi a fugit. Poliţiştii l-au găsit acasă, băut - Shutterstock

Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Ipoteşti din judeţul Suceava, pe drumul judeţean 208A. Puţin după miezul nopţii, în jurul orei 00:10 o femeie a sunat la 112 anunţând că în timp ce se deplasa cu autoturismul pe acest tronson, la intrarea în municipiul Suceava dinspre Ipoteşti, a observat un bărbat care zăcea inconştient pe marginea drumului, în afara părţii carosabile. Echipajul medical de la Serviciul de Ambulanţă Suceava care a intervenit la faţa locului a constatat că bărbatul era mort.

Indiciile care i-au dus pe poliţişti la suspectul din Ipoteşti

Poliţiştii care au făcut cercetarea la locul evenimentului au avut bănuiala că victima a fost implicată într-un eveniment rutier şi că aceasta a fost lovită de un autovehicul în timp ce mergea pe marginea şoselei, pe acelaşi sens de deplasare cu autoturismele.

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"În ciuda indiciilor puţine, poliţiştii au reuşit în această dimineaţă (duminică - n.r.) să îl identifice pe principalul suspect, respectiv un bărbat de 41 ani din comuna Ipoteşti, judeţul Suceava, bănuit că a condus vehiculul care l-a accidentat mortal pe un pieton de 42 de ani din comuna Ipoteşti. Şoferul a fost identificat la domiciliul său, fiind testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat", transmit oficialii Poliţiei Suceava.

Poliţiştii au identificat şi autovehiculul care ar fi fost implicat în accident, urmând a se desfăşura activităţile criminalistice şi de expertizare specifice în urma cărora se va stabili dacă, într-adevăr, la volanul acestuia se afla şoferul, dar şi care a fost dinamica accidentului.

Poliţia continuă cercetările în acest caz pentru a stabili toate circumstanţele producerii evenimentului rutier.