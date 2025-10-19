Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Amenda primită

Un șofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 12:19
Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Amenda primită Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0 - Poliţia Română

Poliția Română anunță că sâmbătă, la ora 14.03, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, la kilometrul 24, în județul Ilfov, un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, județul Prahova, care circula cu 227km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130km/h.

Polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale cu amendă, în valoare de 3.037 de lei. De asemenea, a fost decisă suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule, pentru 120 de zile.

Polițiștii reamintesc faptul că "nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele."

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer viteza radar
Înapoi la Homepage
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Evenimente » Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Amenda primită