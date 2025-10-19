Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Amenda primită

Un șofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.

Poliția Română anunță că sâmbătă, la ora 14.03, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, la kilometrul 24, în județul Ilfov, un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, județul Prahova, care circula cu 227km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130km/h.

Polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale cu amendă, în valoare de 3.037 de lei. De asemenea, a fost decisă suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule, pentru 120 de zile.

Polițiștii reamintesc faptul că "nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele."

