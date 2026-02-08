Pentru o parte dintre elevii din ţară a început vacanţa de schi. Alţii mai au de aşteptat câteva săptămâni până când vor putea petrece pe pârtii. Cei mai norocoşi, însă, au umplut deja domeniile schiabile​ din judeţul Harghita, unde micii aventurieri îşi testează echilibrul şi curajul pe zăpadă. Dar distracţia nu depinde, însă, doar de ninsori: în Gorj există o pârtie sintetică ce reproduce senzaţiile alunecării ca pe omăt. Iar pentru cei care nu ştiu încă să schieze sau pur şi simplu își doresc ceva diferit, adrenalina e garantată.

"Niciodată nu trebuie să avem schiurile încălecate unul peste celălalt. Nu trebuie să le avem lipite nici în faţă şi nici în spate.", le explică instructorul copiilor.

Cu schiurile la purtător şi chef de aventură cât pentru o iarnă întreagă, aşa au păşit zeci de copii pe pârtia sintetică din comuna gorjeană Arcani.

Aceasta este cea mai lungă pârtie artificială din România şi măsoară aproximativ 350 de metri. Aici copiii se pot bucura de sporturile de iarnă chiar şi atunci când nu e zăpadă.

"E un loc în care se fac foarte multe sporturi, indiferent de vreme, indiferent de condiţiile meteo. Turiştii pot schia, pot să folosească placa de snowboard, iar în completarea pârtiei venim cu trei benzi de tubing.", spune Ioana Ardereanu, proprietara pârtiei.

"Dacă nu este zăpadă la munte, recomand să se vină aici, chiar dacă este zăpadă la munte.", spune un copil, David.

David a testat pentru prima dată o pârtie artificială și, deși ştie deja să schieze, adrenalina a atins cote maxime.

"Pârtia este foarte bună. E interesant pe acest material şi seamănă foarte mult cu zăpada naturală. Este foarte interesantă şi este mai uşor de învăţat.", mai spune David.

Copil: Este mult mai uşor, pentru că acum am mai învăţat şi alte chestii.

Reporter: Ce ai învăţat?

Copil: Să virez.

Octavian în schimb a venit să se antreneze pentru vacanţa de schi, când va merge cu familia la munte. Până atunci, însă, cu toţii au făcut pârtie... spre distracţie.

"Extraordinar! Deci e chiar o idee foarte bună şi ar fi bine să vină cât mai mulţi oameni, să facă facă câteva lecţii de schi pentru a merge la munte.", spune tatăl lui Octavian.

"Este puţin mai uşor de învăţat pe plastic decât pe zăpadă, pentru copiii care nu s-au dat niciodată.", explică Denis, instructorul de schi.

Cum pentru unii elevi vacanţa de schi a început deja, copiii au umplut pârtiile din judeţul Harghita.

"Am venit să schiez, să mănânc. Să stau în vacanţă cu prietenii. Să-mi perfecţionez abilitățile de schiat, în primul rând şi să mă distrez.", spune o fetiţă.

"Avem două părții funcționale, avem pârtia Speranța și pârtia Prechindelul. Pârtia Speranța are 720 de metri și prichindelul are 850 de metri.", precizează Szocs Laszlo, salvamontist.

Indiferent că alegeţi pârtiile naturale, ori cele artificiale, un lucru este cert - distracţia este garantată.

