Foto Șoferiță prinsă cu 176 km/h pe DN 38. Motivul invocat: "Se ard cozonacii în cuptor"

O șoferiță de 35 de ani a fost surprinsă de polițiști în timp ce conducea cu 176 km/h pe DN 38, în județul Constanța. Femeia a fost oprită de agenții Biroului Siguranță Rutieră Mangalia, după ce a depășit cu mult limita legală de viteză.

de Redactia Observator

la 11.04.2026 , 12:55
Facebook/ IPJ Constanţa

Întrebată de polițiști de ce se grăbea atât de tare, aceasta a oferit un răspuns neașteptat: "Se ard cozonacii în cuptor", potrivit IPJ Constanţa.

Situația nu a fost deloc una de glumă pentru oamenii legii. Șoferița a fost sancționată cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Polițiștii atrag atenția că graba la volan poate avea consecințe grave și îi îndeamnă pe șoferi să respecte regulile de circulație, mai ales în perioada sărbătorilor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dn38 constanta ipj politia radar
Înapoi la Homepage
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.