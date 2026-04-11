O șoferiță de 35 de ani a fost surprinsă de polițiști în timp ce conducea cu 176 km/h pe DN 38, în județul Constanța. Femeia a fost oprită de agenții Biroului Siguranță Rutieră Mangalia, după ce a depășit cu mult limita legală de viteză.

Întrebată de polițiști de ce se grăbea atât de tare, aceasta a oferit un răspuns neașteptat: "Se ard cozonacii în cuptor", potrivit IPJ Constanţa.

Situația nu a fost deloc una de glumă pentru oamenii legii. Șoferița a fost sancționată cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.

Polițiștii atrag atenția că graba la volan poate avea consecințe grave și îi îndeamnă pe șoferi să respecte regulile de circulație, mai ales în perioada sărbătorilor.

