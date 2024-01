Şoferul camionului care a dărâmat o grindă de 10 tone peste o maşină dă vina pe drum. Tragedia din Olt s-ar fi produs pentru că asfaltul a fost înălţat: ce spun martorii

Imaginile înfiorătoare s-au petrecut ieri la prânz pe Drumul Naţional 6, la nici 20 de kilometri de Caracal. Una dintre victime strigă cu ultimele puteri după ajutor, în vreme ce martorii asistă neputincioşi. Un camion care transporta mai multe utilaje a ignorat indicatorul rutier, a trecut în viteză şi a agăţat limitatorul de înălţime cu braţului unui buldoexcavator. Impactul violent a destabilizat grinda, iar bucata uriaşă de metal a picat peste maşină. Din ea a mai rămas doar un morman de fiare.

Autorităţile responsabile spun că şi-au făcut datoria

Grinda de fier, lunga de 18 metri cântărește peste 10 tone și practic a strivit partea din fata a autoturismului în care se aflau trei persoane: şoferul de 18 de ani, tatăl său de 42 de ani și femeia de 66 de ani, bunica băiatului. Din păcate, rănile femeii au fost prea grave, iar medicii nu au mai putut sa o salveze. Cei doi bărbaţi abia veniseră din Italia de câteva zile. Au mers în Caracal la cumpărături şi se întorceau acasă.

"Noi nu mai puteam să mai oprim. Am pus frână cât am putut şi a căzut pe capotă. A murit mama mea, băiatul e cu două picioare rupte în operaţie", a declarat Constantin Florian, victimă accident. "Acesta are fracturi de oase nazale şi fracturi de membre inferioare. O să fie internat în Secţia de Ortopedie", a declarat Florin Pop, director medical spital Slatina. Şeful şoferului de pe camion susţine că distanţa de pe indicatorul rutier a fost respectată. "Când a plecat din fermă a măsurat distanţa de la sol la vârful săgeţii cu care s-a lovit grinda şi a avut 4,05. Tot se fac măsurători pentru că se consideră că s-a înălţat asfaltul şi din cauza asta a lovit", a declarat Octavian Vasile, patronul firmei de transport.

Martorii tragediei îl contrazic. "Măsurătorile au fost făcute de faţă cu Poliţia, sunt fotografii făcute. La marginea asfaltului 4,64 de metri, iar la centru are 4,46 de metri", spune un angajat de la drumuri. "Unul din braţele utilajelor nu era coborât între cale, nu era coborât în aşa fel încât să asigure înălţimea maximă. Acest braţ a acroşat grinda porţii de gabarit", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. În întreaga ţară, sunt sute de astfel de limitatoare. Grinzile metalice sunt montate de administratorul drumului: CNAIR, consilile judeţene sau administraţiile locale. O parte din ele, ca şi aceasta, sunt întreţinute de CFR.

Autorităţile responsabile spun că şi-au făcut datoria. "Şi poarta de gabarit, şi podul respectiv au fost evaluate anul trecut şi s-a constatat că ele sunt funcţionale", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. Justificările instituţiilor sunt trase la indigo cu reacţiile în cazul unui alt incident similar, petrecut în urmă cu 3 ani. În Neamţ, un camion care transporta un excavator a lovit grinda care limita înălţimea, iar în urma impactului a picat peste un microbuz ce venea din sens opus. Doi oameni au murit, iar alţi trei au fost răniţi.

În 2008, în Tâncăbeşti, un şofer de camion care mergea cu bena ridicată a lovit o pasarelă care a picat peste alte două maşini. Doi tineri au murit, iar vinovatul a stat trei ani după gratii. Tot închisoare de 3 ani, dar cu suspendare, au primit 3 persoane cu funcţii în Primăria Oraşului după ce poarta de intrarea în Timişoara a căzut în timpul unei furtuni peste un student care oprise maşina să filmeze vremea extremă. Structura metalică beneficiase de lucrări de reabilitare în valoare de 50.000 de euro.

