De câte ori ți-ai dorit să călătorești într-un loc, dar a trebuit să amâni pentru că nu aveai cu cine merge? Ai făcut-o degeaba, spun psihologii. Nu e deloc greșit să călătorești singur, ba din contră, tot mai mulți oameni aleg să facă acest lucru. În acest fel, îți faci propriul program, nu depinzi de nimeni și chiar ajungi să te cunoști mai bine.

Cezar e unul dintre cei mai vechi vloggeri de călătorie din țară. Pasiunea sa a început în anii 90, atunci când a primit o bursă de studiu în Olanda, unde a legat prietenii cu oameni din toate colțurile Europei.

"Am călătorit singur, în fiecare vară plecam o lună prin Europa cu trenul. [...] Dormeam la foștii mei colegi de facultate, aveam colegi din întreaga Europă" a expliat Cezar.

Și-a dat seama ulterior că dacă nu ai cu cine călători nu e un motiv să anulezi vacanța, mai ales că "solo-traveling-ul" vine doar cu avantaje.

"Îți faci programul pe care îl vrei, faci lucrurile pe care le vrei și vezi locurile pe care le vrei care s-ar putea să nu fie numărul 1, 2, 3 pe lista celor mai vizitate locuri din respectivul loc. Fiecare om are pasiunile lui, fiecare om dorește să vadă anumite locuri care nu sunt neapărat mainstream și cred că ăsta ar fi avantajul" a mai spus Cezar.

Cezar a vizitat până acum 152 de state. Dacă pentru un barbat, călătoria pe cont propriu este de obicei lipsită de pericole, pentru o femeie e nevoie de curaj. L-a dovedit din plin Ana, care de 2 decenii își face vacanțele singură și nu regretă niciun moment.

"Am considerat la vremea aceea că este cel mai bun mod de a mă cunoaște pe mine și de a-mi dezvolta anumite skill-uri și de a învăța lucruri despre viață. […] Atâta timp cât vorbești o limbă străină și te descurci, întrebi, ești atent în jurul tău nu ți se poate întâmpla nimic rău" a explicat Ana Negoiţă.

De ce recomandă psihologii călătoriile solo

În plus, nu eşti niciodată cu adevărat singur, spun cei care au încercat asta. În fiecare destinație ai șansa de a interacționa cu alți turiști care au ales această variantă, iar uneori prieteniile legate sunt pe viață. Iar psihologii chiar recomandă timpul petrecut cu propria persoana.

"Este o evadare, este o activitate neobișnuită. De multe ori oamenii spun că nu este moral să mergi singur, însă din punct de vedere psihologic, sistemul nervos are nevoie de deconectare mentală. Este momentul în care organismul ne solicită liniște. În liniștea respectivă dacă reușim să ajungem în călătorii singuri e foarte bine venită să ne degajăm de tot ce înseamnă atribuții" a explicat psihologul Lenke Iuhos.

Totuși, înainte de a alege acest mod de călătorie, e bine să îți faci "temele”.

