O tradiţie veche de secole a animat străzile orașului sibian Agnita. Peste 300 de oameni îmbrăcaţi în lole, au pornit într-o paradă zgomotoasă şi plină de voie bună pentru a alunga spiritele rele și iarna friguroasă.

Măşti terifiante, sunete asurzitoare şi bătăi de bice în plină stradă. Aşa au arătat ieri străzile din Agnita, una dintre cele mai vechi cetăţi fortificate din Sibiu. Tradiţia, moștenită de la sași și botezată "Fuga Lolelor", prinde viață în fiecare an, în ultima săptămână din luna ianuarie.

"Încearcă de fapt să fie un costum confecţionat din zdrenţe şi care are în componenţă un suport pentru gogoşi, un bici. Un clopot pentru a face zgomot şi a alunga spiritele rele, masca bineînţeles ca să fie o făptură fioroasă", a spus un participant.

"A fost un obicei păgân pe care l-au luat breslele din Agnita l-au preluat. Făceau tot felul de ghidoşii, făceau gălăgie, făceau o grămadă de lucruri ca să alunge cumva răul", a afirmat un alt participant.

Parada celor peste 300 de lole a fost completată de dansuri și momente spectaculoase.

Evenimentul a atras nu doar localnici, ci și turiști veniți de la sute de kilometri distanță.

"Din Bucureşti am venit special pentru acest eveniment. E super. E inedit, n-am mai văzut aşa ceva. Mi-a plăcut foarte mult", a declarat o doamnă.

"E foarte important pentru noi ca în fiecare an să ne întâlnim din nou. Sunt oameni care au venit din toată ţara sau din străinătate care sunt legaţi de oraş prin obicei", a spus Radu Curcean, reprezetant Breasla Lolelor.

Tradiția își are rădăcinile adânc în Evul Mediu, pe vremea când cetatea Agnitei era asediată de turci. Legenda spune că orașul a fost salvat de o tânără curajoasă, Ursula, care s-a deghizat într-un costum înfricoșător și, făcând zgomot cu talăngi și pocnind din bici, i-a pus pe fugă pe invadatori.

