Dorel s-a întrecut pe el însuşi într-o comună din Satu Mare. Dacă piste de biciclete care şerpuiesc în jurul unui stâlp de electricitate am mai văzut, o şosea care să facă asta, nu. Aşa că drumul a devenit viral şi subiect de glume pe internet.

Marcajele arată ca traseul unui schior în slalom şi au stârnit hohote de râs în toată ţara. Inedita lucrare este în localitatea Vama din Satu Mare şi a fost realizată, cum altfel, decât prin fonduri europene. Angajaţii primăriei au încercat să se ghideze şi să evite un stâlp de electricitate montat în urmă cu peste 20 de ani.

"Marcajul a fost trasat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Iar în dreptul stâlpului cu transformator, liniile nu mai sunt drepte, fac uşor o curbă către axul drumului" a relatat reporterul Observator Simona Vasiac.

Şi dacă pentru şoferii care au trecut pe acolo, şoseaua e prilej de glume, pentru localnicii treaba e serioasă. Şoferii nu respectă marcajele strâmbe şi mulţi depăşesc axul drumului sau ajung cu roţile pe pista de biciclete.

"Vizual măcar mă deranjează, că e aiurea pusă treaba, dar ce putem ce face? Nu putem face nimic. E un pic de râs, dar nu ai ce face" a explicat un şofer.

"Măcar asta de pe mijlocul drumului să fie dreaptă. [...] Să nu fie ceva accidente sau... e un pic comic aşa cum sunt liniile astea" a punctat un localnic.

Contactat de reporterul Observator primarul localității nu a putut fi găsit pentru a explica proiectul.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

