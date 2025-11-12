Scene desprinse parcă dintr-un film de comedie, într-o comună din Satu Mare! Un hoț a dat dovadă de "bună creștere" în timp ce dădea o spargere.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum bărbatul intră în curtea unui localnic, ia o bicicletă și, ca un om civilizat, are grijă să închidă poarta la plecare.

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, polițiștii au reuşit să-l identifice pe hoţ, dar şi pe ceilalţi complici, care au transformat furtul de biciclete într-un sport local.

