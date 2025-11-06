Un bărbat dintr-o comună din Satu Mare a fost condamnat la 10 luni de închisoare după a furat trusa medicală dintr-o ambulanţă aflată în timpul unei misiuni de salvare. Individul era beat şi a ascuns trusa furată în beciul casei. Geanta a fost găsită a doua zi de mama bărbatului care, speriată, a vrut să scape de ea şi i-a dat foc.

Bărbatul, din localitatea Bătarci, mergea pe bicicletă spre casă, dar a observat ambulanța oprită în fața unei locuințe din sat. Curios, s-a apropiat să vadă ce s-a întâmplat și a observat că echipajul nu era în autosanitară, iar ușa era deschisă.

A gândit, probabil, că efortul de a se opri din drumul său merită răsplătit și, fără să știe ce se află în interior, a furat o geantă medicală din ambulanță. Aceasta conținea un stetoscop, un laringoscop și alte echipamente medicale, unele dintre ele vitale, în valoare de peste 6.000 de lei, scriu jurnaliștii din presa locală. Ajuns acasă, a ascuns geanta furată în beci, dar i-a povestit mamei ce s-a întâmplat.

Pentru a-l proteja în cazul în care cineva ar fi căutat echipamentul furat, femeia a incendiat geanta, dar în cele din urmă s-a aflat cine a fost făptașul. Având în vedere că este recidivist, eliberat condiționat în 2024, judecătorii au decis să-l condamne la 10 luni de închisoare, pe lângă care mai are de executat aproape un an în de la pedeapsa precedentă.

