Un primar din Teleorman, prins cu mita în plic chiar în biroul lui, este anchetat pentru corupţie, iar imaginile obţinute de anchetatori sunt grăitoare. Procurorii spun că a încasat aproape 150.000 de lei, timp de patru ani, în schimbul unor contracte bănoase pentru firmele "prietene" desemnate să reabiliteze şcoala sau drumurile.

În spatele uşilor închise, primarul comunei Troianul, din apropiere de Roşiorii de Vede, primeşte şpagă la plic chiar în biroul lui. Aşteaptă să rămână singur, apoi numără banii, bancnotă cu bancnotă, sub masă. Altă zi, altă mită. Fără să ştie că DNA a montat o cameră de filmare în birou, primarul continuă primească plicuri cu bani.

DNA a montat camere în biroul primarului

"Pe aici nu avem camere. "Ăsta e un ciubuc aşa, separat. Ăsta este separat aşa..."

Primar: Băi, du-te şi plăteşte la primărie, te rog eu!

Bărbat: Lasă că plătesc eu la primărie. Ăştia sunt...

Procurorii spun că primarul a luat mită patru ani ca să acorde preferenţial contracte pentru renovarea şcolilor sau modernizarea străzilor. Procurorii anticorupţie mai spun că fostul edil Ionel Neagu ar fi primit 20.000 de lei doar pentru a atribui cu dedicație un contract de reabilitare a unei şcoli gimnaziale din comună.

Pe site-ul primăriei apare şi acum avertismentul "Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare". Ionel Neagu este anchetat acum sub control judiciar, la fel şi cinci reprezentanți ai firmelor care i-au dat mită. "Am încercat să luăm legătura atât cu fostul primar, Ionel Neagu, cât şi cu viceprimarul, Daniel Oprea, care a venit în locul edilului acuzat de corupţie. Nu i-am găsit acasă şi nici la primăria comunei Troianul", transmite Denisa Dicu, reporter Observator.

Localnicii, între revoltă şi dezamăgire

Localnicii sunt împărţiţi între revoltă şi dezamăgire. "Eu stau pe o străduţă mai lăturalnică unde nu e apă, nu e canal, nu e asfalt, nu e nimic. Că nu e, că nu s-a pus peste tot", se plânge o localnică.

Reporter: Veneau oamenii cu plicurile la el în birou.

Localnici: Aoleu! Doamne! Eu îl ştiu de om respectuos. Chiar a făcut. Acum şcoala vopsită, spitalul...

La percheziţii, procurorii au găsit sume mari de lei şi valută, maşini de lux şi arme de vântoare. Primarul este anchetat pentru luare de mită.

