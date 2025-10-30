Salarii mari, program flexibil, un şef empatic şi un mediu sănătos de lucru - sunt cerinţele principale ale tinerilor din Generaţia Z când vine vorba despre job. O generaţie care începe să rescrie regulile muncii. Sunt mai puţin competitivi decât milenialii, mai puţin toleranţi şi mai axaţi pe împlinirea personală decât pe cea profesională. Angajatorilor, evident, nu le convin toate aceste pretenţii, în condiţiile în care vorbim despre tineri la început de drum şi fără experienţă profesională. Aşa că mulţi îi refuză la interviuri.

Spre deosebire de mileniali, care au tendinţa de a fi mai toleranţi la locul de muncă şi dispuşi să muncească peste program, Generaţia Z nu mai acceptă niciun compromis. Tinerii spun că nu sunt dispuşi să se dedice în totalitate unui job.

"Nu... De ce? Pentru că mi se pare că se creează un cerc vicios în care noi suntem cumva învăţaţi că trebuie să muncim pe brânci şi că trebuie să demonstrăm ca să ajungem să câştigăm banii pe care îi merităm, dar la finalul zilei e vorba de muncă, de timpul meu", a spus o tânără.

"Din păcate nu. Nu văd să se merite acest lucru. Sunt de părere că orice ai face, dacă te pricepi destul de bine la asta, o să vină şi banii", a spus un băiat.

Diferenţele de mentalitate dintre generaţii se observă cel mai des la interviuri pentru locurile de muncă. Angajatorii deja au probleme în a găsi tineri care să fie dispuşi să muncească la program.

"Angajatorii caută să vadă la tinerii din Generaţia Z că sunt responsabili, că sunt implicaţi şi că arată devotament faţă de locurile de muncă. Iar la ei asta înseamnă ca tinerii să nu fie foarte flexibili, să lucreze în mod tradiţional opt ore poate nouă ore pe zi, să lucreze de oriunde să aibă un program poate mai scurt de muncă. Caută ca locurile să fie creative", a spus Georgiana Şerban, specialist HR.

Program flexibil şi salarii mari, încă de la început

În plus, tinerii vor să ardă etape atunci când vine vorba despre dezvoltarea profesională. Cer, încă de la început, program flexibil şi salarii mari.

"Un milenial care are 10 ani de muncă are undeva aşteptări salariale în jurul la poate 10000 de lei. Un tânăr din Generaţia Z caută să aibă un job în era tehnologiei vine cu aceleaşi aşteptări salariale, chiar dacă el nu are deloc experienţă în câmpul muncii", a mai spus Georgiana Şerban.

Care sunt cele mai căutate job-uri

Cele mai căutate joburi sunt acum cele din IT, publicitate şi resurse umane. În plus, Generaţia Z se gândeşte să facă bani şi din activităţi extrajob, în special din crearea de conţinut online.

"De multe ori faptul că văd că se pot obţine lucruri foarte uşor, facil, postând doar un simplu story de câteva secunde îi face să creadă că sunt nedreptăţiţi. Şi că de ce nu li se întâmplă şi lor acelaşi lucru", a spus Claudia Vîja, psiholog.

Până în anul 2030, generaţia Z va reprezenta aproximativ 58% din forţa de muncă globală.

