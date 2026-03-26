Zilele calde de început de martie s-au terminat brusc, în spital. Frigul ne-a dat organismul peste cap, iar cei mai afectaţi sunt copiii. Secțiile de boli infecțioase sunt pline de pacienţi cu răceli, pneumonii şi bronşite. În Timişoara, într-o singură clinică de pediatrie, sute de copii primesc tratament pentru boli respiratorii. Iar valul de infecţii este abia la început.

Amedeea are 2 ani și ultimele două săptămâni şi le-a petrecut în spital. A făcut o viroză, iar 5 zile a fost tratată acasă. Părea ceva banal, dar brusc starea i s-a înrăutăţit.

"Respira foarte greu, ca şi după un efort fizic și avea foarte multe respiraţii pe minut. Se auzeau, avea ceva sunete la plămâni şi este cu saturaţie mică. În urma analizelor şi testelor, a ieşit că este pozitivă şi la gripa B", explică Alexandra Bărbuceanu, mama Amedeei.

Medicii susțin că nu sunt daţi peste cap de numărul uriaş de pacienţi. Îi sperie mai tare cât de agresiv este acest sezon de viroze.

Articolul continuă după reclamă

"Avem virus sincitial respirator, adenovirus, metapneumovirus, e plina sectia si multi dintre ei stau la oxigen, au nevoie de oxigen", explică Mihaela Dediu, medic specialist pneumologie pediatrică.

"Doar la clinica de pediatrie Bega din Timisoara, aproape 500 de micuți au avut nevoie de ajutor specializat în ultimele două luni. Mai mulți ca de obicei, spun medicii, au ramas și internați pentru că afecțiunile lor respiratorii s-au agravat. Netratate, virozele pot evolua spre forme grave, de la pneumonie, până la astm", relatează Iulia Pop, reporter Observator.

Potrivit DSP Timiș, doar intr-o săptămână au fost înregistrate peste 1.000 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, de la nou născuţi până la copii de 15 ani.

În ultima săptămână, au fost confirmate 20 de cazuri de gripă. Majoritatea cu evoluție severă, 14 copii sunt în spital.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰