Mii de români au rămas fără banii din conturi într-o clipă de neatenţie. O nouă înşelătorie face ravagii. Escrocii se prezintă drept bancheri, poliţişti sau angajaţi BNR care trebuie să blocheze un credit făcut de hackeri pe numele victimei. Obţin astfel datele bancare secrete şi au acces la toate conturile.

Escroc: Voi nu vă gândiţi că vă dispar banii din cont?

Radu Bucălae: În România sunt foarte mulţi care fură statul.

Escroc: Noi nu fraudăm persoanele care au dizabilităţi, au probleme în familie.

Cum s-a prins actorul de schemă

Aşa decurge discuţia dintre un bărbat care a pus la cale o escrocherie şi actorul Radu Bucălae, care şi-a dat seama imediat că este o capcană. Totuşi, individul nu se lasă, încearcă să-l convingă pe actor că pe numele lui a fost făcut un credit şi că trebuie să ofere datele personale ca să blocheze împrumutul.

"Vom completa un dosar pe care îl vom trimite de urgenţă către poliţia criminală, către DIICOT, ca dumnealor să ia legătura cu dumneavoastră să suspendeze contul şi cererea de creditare", spunea escrocul.

Postarea actorului a adunat sute de mii de vizualizări şi mii de comentarii. Peste 2.000 de oameni s-au plâns că au păţit la fel.

"Mi-a spus acum, banii ce ţi se fură sunt în drum spre cel care ţi-a furat datele. Da-mi tu mie datele ca eu să pot confirma că ești tu cel adevărat şi să opresc transferul. Şi-a dat seama că îl iau peste picior, moment în care s-a supărat. El şi-a motivat furtul pe care îl face spunând că ei fură doar de la oameni despre care ştiu că au", a povestit actorul Radu Bucălae.

Alți escroci se dau polițiști și cer date personale

Un alt escroc, aceeaşi metodă. El s-a prezentat ca fiind poliţist şi a cerut date pentru a anula un credit fals.

"Până la rezolvarea completă a acestei probleme nu divulgaţi nicio informaţie legat de acest caz către alte instituții sau alte persoane. Toată informaţia pe care dumneavoastră mi-o furnizaţi o voi transmite la Banca Naţională a României, o să primiţi un apel de la ei", se aude pe o altă înregistrare.

Metoda folosită de escroci se numeşte spoofing, falsifică numărul afișat pe telefon astfel încât să pară că sună chiar instituţia: banca sau poliţia.

Măsuri luate de operatorii de telefonie

"Se utilizează inginerie socială încât să pară că apelul este autentic şi că ştiu câte ceva date despre aceştia. Anchetele în curs sugerează că apelurile vin din afara ţării, inclusiv din Republica Moldova", a explicat Cezar Bărbuceanu, specialist DNSC.

Poliția nu vă va apela în astfel de situații și, în niciun caz de pe un număr de telefonie mobilă. În niciun caz nu vă va cere date sensibile, date personale sau date ale cardului bancar, a subliniat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Din iulie, operatorii de telefonie blochează automat numerele false de fix care vin din străinătate, însă pentru numerele de mobil nu s-a găsit încă o soluţie.

