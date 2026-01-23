Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni

Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 08:14
Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament, şeful statului a răspuns: "Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni".

Nicuşor Dan a afirmat, de asemenea, că pentru o parte importantă dintre ambasadori schimbarea se va produce in vara acestui an.

"Sunt oameni care au făcut patru sau cinci ani de mandat şi criteriile (de selecţie a unor noi ambasadori - n.r.), evident, o să fie de profesionalism", a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European. 

