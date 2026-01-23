Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.
Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament, şeful statului a răspuns: "Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni".
Nicuşor Dan a afirmat, de asemenea, că pentru o parte importantă dintre ambasadori schimbarea se va produce in vara acestui an.
"Sunt oameni care au făcut patru sau cinci ani de mandat şi criteriile (de selecţie a unor noi ambasadori - n.r.), evident, o să fie de profesionalism", a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European.
