SRI acuză o campanie de dezinformare coordonată despre explozia din Rahova: Numeroase teorii ale conspirației

Serviciul Român de Informaţii a răspuns, luni, teoriilor ale conspiraţiei lansate în mediul online în urma tragediei din cartierul Rahova. Instituţia a punctat că potrivit primelor date, există elemente conform cărora "ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată".

"În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.

Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora.

Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată.

Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile.

Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online.

În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste" se arată în comunicatul Serviciului Român de Informaţii.

