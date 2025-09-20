O fetiță de doar 3 ani a căzut aseară de la etajul 4 al unui bloc dintr-un complex rezidențial de la marginea Bucureștiului. Copila se afla în grija bunicii, care a scăpat-o din ochi pentru câteva secunde. Incidentul ar fi putut avea un final tragic, însă micuța a supraviețuit căderii.

Fetița a fost transportată de urgență la Spitalul "Grigore Alexandrescu", unde a ajuns în stare conștientă și stabilă. Medicii spun că este în afara oricărui pericol. Potrivit anchetatorilor, micuța era în bucătărie cu bunica sa, care a ieșit din cameră pentru câteva clipe. În acel interval scurt, fetița s-a urcat pe pervaz și a căzut pe geamul deschis.

Salvarea a venit, ironic, din partea unei mașini parcate sub balcon. Copila a aterizat pe parbrizul autoturismului, care i-a amortizat căderea. Un bărbat aflat în apropiere a intervenit imediat, ridicând fetița de pe mașină. La scurt timp au ajuns și părinții, care au dus-o direct la spital.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

