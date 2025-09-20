Video Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
O fetiță de doar 3 ani a căzut aseară de la etajul 4 al unui bloc dintr-un complex rezidențial de la marginea Bucureștiului. Copila se afla în grija bunicii, care a scăpat-o din ochi pentru câteva secunde. Incidentul ar fi putut avea un final tragic, însă micuța a supraviețuit căderii.
Fetița a fost transportată de urgență la Spitalul "Grigore Alexandrescu", unde a ajuns în stare conștientă și stabilă. Medicii spun că este în afara oricărui pericol. Potrivit anchetatorilor, micuța era în bucătărie cu bunica sa, care a ieșit din cameră pentru câteva clipe. În acel interval scurt, fetița s-a urcat pe pervaz și a căzut pe geamul deschis.
Salvarea a venit, ironic, din partea unei mașini parcate sub balcon. Copila a aterizat pe parbrizul autoturismului, care i-a amortizat căderea. Un bărbat aflat în apropiere a intervenit imediat, ridicând fetița de pe mașină. La scurt timp au ajuns și părinții, care au dus-o direct la spital.
