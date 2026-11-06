Bursele internaționale au traversat una dintre cele mai dificile ședințe de tranzacționare din ultimii ani, după ce rezultatele alegerilor intermediare din Statele Unite au amplificat temerile privind viitorul industriei inteligenței artificiale. Investitorii au vândut masiv acțiuni din sectorul tehnologic, iar giganți precum Nvidia, AMD și Tesla au înregistrat pierderi importante. Într-o singură zi, marile companii de tehnologie au pierdut sute de miliarde de dolari din valoarea de piață, iar unda de șoc s-a extins de pe Wall Street către bursele din Europa și Asia.

Bursele internaţionale s-au prăbuşit după alegerile din SUA. Giganții tehnologici, printre cei mai afectați - Sursa: Profimedia

Indicele Nasdaq Composite, dominat de companii din sectorul tehnologic, a închis ședința de joi în scădere cu peste 5,5%. Potrivit datelor Dow Jones, pierderea de valoare de piață a fost estimată la aproximativ 2.500 de miliarde de dolari. Și ceilalți indici importanți de pe Wall Street au înregistrat scăderi puternice, în cea mai slabă zi de tranzacționare din 2025 încoace, scrie BBC.

Piețele din Asia, în cădere liberă

Corecțiile au continuat vineri și pe piețele asiatice. În Japonia, indicele Nikkei 225 a coborât cu 6,3% în cursul după-amiezii. Acțiunile producătorului de cipuri de memorie Kioxia au pierdut aproape 11,5%, în timp ce titlurile Tokyo Electron au scăzut cu 5,8%.

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În Coreea de Sud, SK Hynix a înregistrat o depreciere de peste 8,8%, iar Samsung a pierdut aproximativ 6%. Scăderile puternice au dus indicele Kospi în jos cu peste 8% în tranzacțiile de dimineață, ceea ce a determinat activarea unui mecanism de întrerupere temporară a tranzacționării, menit să limiteze vânzările în panică. Ulterior, indicele a recuperat o parte din pierderi, dar se afla încă în scădere cu aproximativ 5%.

Și bursa din Taiwan a avut o săptămână dificilă, înregistrând cea mai mare scădere săptămânală din 2001 încoace. Indicele Taiex a coborât cu 4,5% vineri.

Investitorii se tem de încetinirea investițiilor în inteligența artificială

Scăderile de pe piețe au fost alimentate de rezultatele alegerilor intermediare din SUA, în urma cărora Partidul Democrat a obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților. Victoria democraților a amplificat îngrijorările investitorilor, în condițiile în care mai mulți candidați au susținut în campanie limitarea extinderii centrelor de date și a dezvoltării infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

În mai multe state americane au fost promovate măsuri care vizează restricționarea construirii acestor centre, esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

În Texas, guvernatoarea aleasă din partea Partidului Democrat, Gina Hinojosa, a susținut un moratoriu asupra construirii de noi centre de date.

Temerile sunt legate și de sumele uriașe investite în infrastructura pentru inteligența artificială și de incertitudinea privind rentabilitatea acestor cheltuieli. Analista Britney Nguyen, specializată în industria semiconductorilor la MarketWatch, a descris evoluția piețelor drept o continuare a îngrijorărilor legate de nivelul investițiilor în infrastructura AI.

Președintele Donald Trump a pus scăderile bursiere pe seama victoriei democraților. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a susținut că rezultatele alegerilor au provocat una dintre cele mai slabe zile din istoria pieței bursiere și a încercat să îi liniștească pe investitori.

La rândul lor, mai mulți reprezentanți ai Partidului Democrat au criticat extinderea rapidă a industriei AI, susținând că aceasta are nevoie de reguli și de o supraveghere mai strictă. Senatorul Bernie Sanders a cerut un moratoriu național asupra construirii centrelor de date.

Nvidia, AMD și Tesla, printre companiile afectate

Vânzările masive au lovit în special companiile care depind de dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială, inclusiv producătorii de cipuri și echipamente pentru centrele de date.

În Europa, acțiunile producătorului de semiconductori Infineon au scăzut cu peste 8,5%, iar cele ale companiei ASML au pierdut 6,5%.

În Statele Unite, Nvidia a înregistrat o scădere de peste 9%, ceea ce a șters mai mult de 400 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață. AMD și Micron au pierdut fiecare peste 17%, în timp ce acțiunile Intel au coborât cu 10,3%. SanDisk a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi, de peste 22%.

Indicele Philadelphia Semiconductor, care urmărește evoluția a 30 dintre cele mai mari companii implicate în producția de semiconductori, a pierdut peste 12%.

Au fost afectate și companiile lui Elon Musk. Acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 11%, iar cele ale SpaceX cu 8%, reducând împreună valoarea de piață a celor două companii cu peste 300 de miliarde de dolari.

În total, cele mai mari șapte companii de tehnologie, cunoscute sub denumirea de „Magnificent Seven”, printre care Apple, Nvidia și Tesla, au pierdut aproximativ un trilion de dolari din valoarea de piață într-o singură zi de tranzacționare.

Scăderile s-au resimțit și în evoluția celorlalți indici americani. S&P 500 a închis în scădere cu 4,4%, iar Dow Jones Industrial Average a pierdut peste 3,4%.

Nasdaq a intrat, de asemenea, în ceea ce analiștii numesc teritoriul de corecție, adică o scădere de cel puțin 10% față de cel mai recent maxim.

Susannah Streeter, strateg-șef de investiții la Wealth Club, a declarat că scăderile puternice de pe Nasdaq și S&P 500 au provocat unde de șoc și pe alte piețe.

„Noile temeri legate de investițiile în inteligența artificială au lovit puternic Wall Street”, a spus aceasta, explicând că îngrijorările privind rentabilitatea sumelor uriașe investite în infrastructura AI se suprapun peste perspectiva unei încetiniri semnificative a construcției centrelor de date.

Reprezentanții industriei tehnologice au recunoscut că reacția comunităților față de aceste proiecte i-a luat prin surprindere. Greg Brockman, președintele și cofondatorul OpenAI, a declarat că firmele trebuie să depună mai mult efort pentru a obține sprijinul comunităților în care construiesc infrastructură.