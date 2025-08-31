Străzile staţiunilor turistice de top seamănă din ce în ce mai mult cu o rezervaţie naturală deschisă. Şi nu, nu din cauza vegetaţiei. Nu mai e o surpriză pentru nimeni, însă problema urşilor continuă să fie în cap de listă şi motivul pentru care s-ar putea să vedem din ce în ce mai puţini turişti la munte. O plimbare pe jos, cu maşina sau prin zonele muntoase nu mai e deloc relaxantă, atunci când prezenţa sălbăticiunilor este constantă. Iar situaţia nu pare să fie o prioritate pentru autorităţi.

"Poiana Braşov, ora 21...21, ora 21. Într-adevăr nu este strâns gunoiul şi îşi vede liniştită de treabă...nu e posibil aşa ceva. Nu le este teamă de maşină", spune o femeie.

Resemnarea turiştilor, care s-au săturat să stea în gardă de frica urşilor, s-a transformat în dezamăgire.

"Pericolul este dublu atunci când este vorba de o ursoaică şi puii ei", a declarat Roxana Cojocea, preşedinte Asociaţie Turism Poiana Braşov.

Autorităţile, fără soluţii

După lăsarea întunericului, începe şi dezmăţul urşilor. Sălbăticiunile coboară din pădure şi ajung în zona parcărilor, şi, în cel mai rău caz, în jurul hotelurilor, printre oameni.

"Din păcate este un lucru firesc să te întâlneşti seara cu urşii prin Poiană şi mai nou chiar şi în timpul zilei, şi nu numai în Poiană, în general în staţiunile montane", a declarat Roxana Cojocea, preşedinte Asociaţie Turism Poiana Braşov.

Cei care s-au obişnuit, nu mai ies din casă nepregătiţi. Şi, cu problema pe masă de ani buni, soluţiile tot întârzie.

"Animalul se duce în direcţia în care i se permite. Dacă noi nu luăm nişte măsuri de protecţie pentru oameni, pentru populaţie, atunci animalul va intra în case şi nu va fi prima dată", a declarat Roxana Cojocea, preşedinte Asociaţie Turism Poiana Braşov..

Din cauza prezenţei urşilor în zonele locuite, staţiunile montane riscă să-și piardă popularitatea şi, bineînţeles, turiştii.

