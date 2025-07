Cu doar o zi înainte ca preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, să descindă în stațiunile de pe Valea Prahovei, procurorii DNA au interceptat o discuţie telefonică între acesta şi un angajat al Hotelului Internaţional din Sinaia. Şi, ca să nu fie interceptat, acesta purta discuţiile de pe telefonul şoferului său, un vechi prieten.

Ce sfaturi le dădea Piedone angajaţilor hotelului din Sinaia

STENOGRAME:

Cristian Popescu Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele... Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

Angajatul hotelului: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

​Cristian Popescu Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebuie pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuși în mână.

Angajatul hotelului: Ok!

Pe lângă anunţul controalelor, Piedone venea şi cu recomandări către angajaţii unităţii. Totul, bineînţeles, pentru a-i feri de sancţiunile aspre.

STENOGRAME:

Cristian Popescu Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj. Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu... cu husă la cu... la saltea cu tot ce corespunde, prosoape...

​Angajatul hotelului: Ok!

Cristian Popescu Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: "Uite, domne, patru stele." Că voi oricum sunteți. Da? Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

Angajatul hotelului: Ok! În regulă.

Piedone neagă acuzaţiile

Iar sfaturile au fost de folos. A doua zi după controlul de la hotelul din Sinaia, Cristian Popescu Piedone a făcut un clip elogios pe reţele.

"Uitaţi-vă la material. Calitate! Am fost astăzi la mai multe hoteluri de pe Valea Prahovei şi în judeţul Braşov. Bravo, domnule! Hotel de 4 stele. O să vedeţi astăzi şi mâine ce hoteluri de 4 stele pot exista pe Valea Prahovei şi în judeţul Braşov, vă luaţi cu mâinile de cap!", spunea Piedone în filmuleţul postat pe contul său.

Potrivit surselor Observator, Piedone ar fi fost cazat la Hotelul Internațional din Sinaia chiar în timpul controalelor de pe Valea Prahovei, pe 7 martie. A petrecut acolo două zile și ar fi închiriat nu mai puțin de trei camere. Doar una dintre acestea a fost, însă, facturată.

Aseară, Piedone a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi divulgat informaţii despre controlul efectuat la hotelul, deţinut de familia lui Dan Ruşanu, fost şef ASF. Asta după ce a fost ridicat de pe litoral în zorii zilei, la 6 dimineaţa şi dus să asiste la percheziţii. Procurorii i au răscolit casa din Bragadiru, dar şi biroul de la ANPC.

"Am deranjat mult! Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de peste ani şi ani de zile. Este şi el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat. N-am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria", a declarat Piedone.

Preşedintele ANPC neagă categoric acuzaţiile. "În acest caz, vă spun sincer, este o iluzie. Domnii procurori îşi fac datoria, la sesizări", mai spune Piedone.

În apărarea şefului ANPC a sărit şi Dan Radu Ruşanu. Fostul şef ASF crede că problemele lui Piedone vin de la faptul că a încercat să controleze multinaționale.

Surse Observator spun că la audieri ar urma să vină și persoane din administrația hotelului Internaţional din Sinaia.

