"În acest caz este o iluzie. Procurorii își fac datoria la sesizări. Este o sesizare ca toate sesizările. Nu s-a luat nicio măsură, voi veni de fiecare dată când voi fi chemat", a spus Piedone la ieșirea de la audiei.

Chestionat despre natura dosarului, dacă este un dosar politic făcut la comandă în contextul în care s-a vehiculat că va candida la Primăria Generală a Capitalei, Piedone a spus că nu poate face declarații.

Piedone a adăugat că este vorba despre un „război” între Sorin Susanu, fost șef al corpului de control al ANPC, și Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, și că „Sușanu înregistrează pe toată lumea".

Surse judiciare au precizat că acesta urmează să se întoarcă la DNA în jurul orei 17:00, pentru a participa la alte activităţi desfăşurate în dosar de procurori. I s-a adus la cunoștință calitatea de suspect.

"Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de peste ani şi ani de zile. Este şi el un personaj public, dar nu am avut niciun fel de schimb de informaţii, nu am anunţat... nu am anunţat şi nu am fost, nu-mi aduc aminte şi nu-mi aduc aminte cu certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru. Vom vedea. În clipa în care există dovadă, înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate", a declarat Piedone.

Şeful ANPC a fost audiat de procurorii DNA. Cristian Popescu Piedone este acuzat de procurori de fapte asimilate celor de corupţie, concret acesta ar fi avertizat patronul unui hotel din Sinaia de un control ce urma să aibă loc la complexul hotelier deţinut de familia lui Dan Radu Ruşanu, fostul şef ASF. La o zi după control, şeful ANPC a postat pe reţele sociale un videoclip în care aprecia personalul hotelului pentru curăţenie şi lipsa de nereguli.

Când a ajuns la locuinaţa sa, şeful ANPC a susţinut faptul că ancheta DNA i se trage de la faptul că a avut acţiuni la care a participat şi a fost implicat de când este la şefia ANPC. Procurorii au făcut percheziţii la domicliul acestuia din Bragadiru şi la sediul ANPC, de unde au ridicat mai multe dosare ce fac obiectul acestui dosar.

