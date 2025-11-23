Dacă nu v-aţi echipat deja maşinile cu anvelope de iarnă, e cazul să vă grăbiţi. Mai ales dacă porniţi la drum lung zilele acestea.

În zona de munte a Bihorului a început să ningă de aseară, iar, în stațiunile Vârtop și Padiș stratul de zăpadă a depăşit 5 centimetri.

La peste 1.000 de metri vorbim deja de ninsori abundente. Astăzi va continua să ningă şi pot apărea porțiuni alunecoase pe drumurile montane. În aceste condiţii, turiştii sunt sfătuiţi să fie pregătiţi pentru condiţii de iarnă.

