Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Strat de zăpadă de 5 cm, în doar câteva ore. Turiştii care merg la munte, sfătuiţi să aibă maşinile echipate

Dacă nu v-aţi echipat deja maşinile cu anvelope de iarnă, e cazul să vă grăbiţi. Mai ales dacă porniţi la drum lung zilele acestea.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 07:23

În zona de munte a Bihorului a început să ningă de aseară, iar, în stațiunile Vârtop și Padiș stratul de zăpadă a depăşit 5 centimetri.

La peste 1.000 de metri vorbim deja de ninsori abundente. Astăzi va continua să ningă şi pot apărea porțiuni alunecoase pe drumurile montane. În aceste condiţii, turiştii sunt sfătuiţi să fie pregătiţi pentru condiţii de iarnă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

zapada ninsoare munte soferi
Înapoi la Homepage
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical?
Observator » Evenimente » Strat de zăpadă de 5 cm, în doar câteva ore. Turiştii care merg la munte, sfătuiţi să aibă maşinile echipate